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От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?

25 апреля 2024 08:59
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Результаты во всех сферах, в том числе и промышленности, зависят от жесткой дисциплины. Каждый должен работать ответственно на своем месте, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Честно и упорно. Что дает свои плоды, в том числе экономические. Так, с начала 2024 года объем промышленного производства Минска составил свыше 7,5 миллиона рублей. Темп роста – 5 % к аналогичному периоду прошлого года. Задача, поставленная главой государства, – обеспечить технологическую безопасность. Необходимо взять курс на развитие наукоемких отраслей, в том числе электроники.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?-1

От идеи до полной комплектации. Это сердце одного из крупнейших предприятий в стране по производству электротехнической продукции. Сейчас конструкторы трудятся над разработкой новых моделей.

От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?-4

Дмитрий Дьяченко, ведущий инженер-конструктор предприятия по производству электроустановочных изделий:
Одна из последних идей это у нас угловая коробка. Особенность этого изделия в том, что мы можем полностью этот сборочный узел монтировать под какие-то ниши угловые, где угол составляет 90 градусов.

Выпускают монтажные коробки, удлинители, выключатели и розетки. Товарная номенклатура включает свыше тысячи типов продукции. Курс на создание безопасных и энергосберегающих изделий.

От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?-7

Анна Куртасова, корреспондент:
В прошлом году на предприятии внедрили 116 новых изделий. В том числе светодиодных светильников для нужд ЖКХ, освещения улиц, парковых зон и дорог. Данная продукция проходит стопроцентный контроль качества на функционирование на таком испытательном стенде.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Куртасова

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