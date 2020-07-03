На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?
Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит масштабно. В каждом городе, в каждом районе подготовлена насыщенная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Минске 3 июля работают десятки праздничных локаций. Для жителей и гостей города подготовлено много сюрпризов.
Что сегодня стоит посетить и где пройдут основные мероприятия, расскажет корреспондент Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Мы работаем на одной из главных праздничных локаций – это стела «Минск – город-герой». У Дворца спорта будет работать ярмарка-выставка «Зроблена ў Беларусі». Здесь можно приобрести товары отечественного производства, а также присоединиться к развлекательной программе и подкрепиться на фудкорте.
А вот на Октябрьской площади можно увидеть более 70 образцов техники белорусских производителей.
В парке Янки Купалы состоится открытие светомузыкального фонтана. Шоу продлится почти 3 часа.
Концерт пройдет здесь, около стелы. Гала-концерт стартует здесь в 21 час. И в 22.55 – акция «Споем гимн вместе» объединит всю страну. А вот салют можно будет увидеть из 8 точек.
Подробнее о том, какие праздничные мероприятия пройдут в столице 3 июля, смотрите в видеоматериале.