От грядок с картошкой до палисадника. Какую историю в себе хранит участок ветеранки из Клыповщины?
Новости Беларуси. Раскрасить жизнь цветами. Участок Антонины Новик из деревни Клыповщина, что в Дзержинском районе – настоящая сказка, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Здесь можно найти практически любое растение: от хосты до флокса. А автор идеи – дочь Валентина. Благодаря ей заложили настоящий райский уголок. Но несмотря на краски жизни вокруг, судьба у хозяйки хозяйства непростая. Она помнит, что такое война, и знает, что такое концлагерь.
Заглянула в гости к Антонине Николаевне Новик наш корреспондент Мария Царикевич.
Антонине Николаевне в этом году 80 и, несмотря на почтенный возраст, без дела не сидит. Любит создавать красоту вокруг себя и получать удовольствие от ярких красок. Сама Антонина Николаевна родом из деревни Нивное Столбцовского района.
Родилась в августе 1943-го, в этом же году всю ее семью немцы вывезли в Германию. Мать и отец трудились на сельскохозяйственных работах. А сама Антонина с сестренками попали в концентрационный лагерь.
Антонина Новик:
Прывезлі і падзялілі да гаспадароў. Там і рабілі ад зары да зары. У іх і гаспадарка была, і поле было, вось так і рабілі. Мы малыя, а матку прымушалі рабіць, дзе ж яна будзе глядзець дзяцей.
Вспоминать прошлое Антонина Николаевна не любит. А Дзержинский район считает своим вторым домом. Живет здесь с 1962 года. Работала в хозяйстве. Дали домик. Тогда такого цветника еще не было, засаживали все картошкой. Нужно было прокормить всех, но постепенно участок приобретал краски.
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