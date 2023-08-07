От грядок с картошкой до палисадника. Какую историю в себе хранит участок ветеранки из Клыповщины?

Новости Беларуси. Раскрасить жизнь цветами. Участок Антонины Новик из деревни Клыповщина, что в Дзержинском районе – настоящая сказка, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Здесь можно найти практически любое растение: от хосты до флокса. А автор идеи – дочь Валентина. Благодаря ей заложили настоящий райский уголок. Но несмотря на краски жизни вокруг, судьба у хозяйки хозяйства непростая. Она помнит, что такое война, и знает, что такое концлагерь. Заглянула в гости к Антонине Николаевне Новик наш корреспондент Мария Царикевич.

Антонине Николаевне в этом году 80 и, несмотря на почтенный возраст, без дела не сидит. Любит создавать красоту вокруг себя и получать удовольствие от ярких красок. Сама Антонина Николаевна родом из деревни Нивное Столбцовского района.

Родилась в августе 1943-го, в этом же году всю ее семью немцы вывезли в Германию. Мать и отец трудились на сельскохозяйственных работах. А сама Антонина с сестренками попали в концентрационный лагерь.

Антонина Новик:

Прывезлі і падзялілі да гаспадароў. Там і рабілі ад зары да зары. У іх і гаспадарка была, і поле было, вось так і рабілі. Мы малыя, а матку прымушалі рабіць, дзе ж яна будзе глядзець дзяцей.