В Минске простились с Леонидом Козиком

Бывшего главы ФПБ не стало в возрасте 75 лет. Проводить его в последний путь собрались коллеги и те, кто знал его лично. В траурном зале и цветы от Президента. Леонид Козик – заслуженный работник промышленности Беларуси, доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии информатизации. Автор более 70 работ по вопросам экономики и права. В 1977 году он окончил Белорусский государственный университет, в 1985 – Белорусский государственный институт народного хозяйства. Прошел трудовой путь от токаря до председателя Федерации профсоюзов. Похоронен Леонид Козик на Восточном кладбище столицы.