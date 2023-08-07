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В Минске простились с Леонидом Козиком

07 августа 2023 13:37
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Новости Беларуси В Минске простились с белорусским государственным деятелем Леонидом Козиком. Траурная церемония состоялась во Дворце культуры профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске простились с Леонидом Козиком-1

Бывшего главы ФПБ не стало в возрасте 75 лет. Проводить его в последний путь собрались коллеги и те, кто знал его лично. В траурном зале и цветы от Президента. Леонид Козик – заслуженный работник промышленности Беларуси, доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии информатизации. Автор более 70 работ по вопросам экономики и права. В 1977 году он окончил Белорусский государственный университет, в 1985 – Белорусский государственный институт народного хозяйства. Прошел трудовой путь от токаря до председателя Федерации профсоюзов. Похоронен Леонид Козик на Восточном кладбище столицы.

# Некролог # общество # Леонид Козик # Фотофакт

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