Лукашенко утвердил эмблему и флаг МВД

Новости Беларуси. «Служым закону, народу, айчыне!» Этот слоган будет размещен на флаге МВД Беларуси. Геральдические символы ведомства утвердил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом главы государства определены и положения об эмблеме и флаге. Ставится цель сохранять и развивать исторические традиции, укреплять авторитет органов внутренних дел и внутренних войск, повысить престиж службы.