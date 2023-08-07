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Лукашенко утвердил эмблему и флаг МВД

07 августа 2023 13:32
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Новости Беларуси. «Служым закону, народу, айчыне!» Этот слоган будет размещен на флаге МВД Беларуси. Геральдические символы ведомства утвердил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко утвердил эмблему и флаг МВД-1

Указом главы государства определены и положения об эмблеме и флаге. Ставится цель сохранять и развивать исторические традиции, укреплять авторитет органов внутренних дел и внутренних войск, повысить престиж службы.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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