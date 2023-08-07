Милиция Беларуси перешла на усиленный режим службы. Объекты Игр охраняются круглосуточно

В целях обеспечения безопасности работают ведомственные оперативно-ситуационные штабы. Их основная задача – сбор и анализ информации о внештатных ситуациях. Она поступает со всех мест проведения соревнований. На спортивных объектах дополнительно установлены сотни видеокамер. Правоохранители в режиме реального времени наблюдают за происходящим.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Это ведомственный оперативно-ситуационный штаб, так как есть еще объединенный координационный центр, который находится в Министерстве спорта, там тоже есть наш сотрудник. В этом координационно центре работают все государственные органы, задействованные в организации проведения спортивных соревнований. Мы собираем информацию, относящуюся только к компетенции органов внутренних дел. На сегодня сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка как на спортивных объектах, так и в местах проживания участников мероприятий. Каких-либо серьезных происшествий на сегодня не фиксируем. Все проходит в штатном режиме.

В дни проведения игр сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Они используют весь арсенал технических и спецсредств для обеспечения безопасности и реагирования на любые происшествия. До начала стартов спортивные площадки осмотрены саперно-пиротехническими группами и взяты под круглосуточную охрану.