«От этого будет зависеть степень их влияния». Какие законы совершенствуют в Совете Республики?

Новости Беларуси. Белорусская общественность включилась в обсуждение ряда законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь в первую очередь о проектах «О гражданском обществе» и «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

2 сентября к совершенствованию этих документов вернулись в Совете Республики. При введении новаций, на неделе подчеркивал Президент, главное – не отрываться от земли. Парламентарии и руководители госорганов уверены, благодаря изменениям удастся не только повысить уровень гражданской ответственности и правовой культуры, но и более эффективно включиться белорусам в общественно-политические и социально-экономические процессы, направленные прежде всего на защиту и продвижение национальных интересов.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Нам важно решить, какой возрастной ценз будет у создателей, учредителей политических партий, какой количественный состав. Потому что от этого будет зависеть степень их влияния в белорусском обществе и степень их политической активности. Кроме того, мы рассмотрим ряд других вопросов для того, чтобы уже в первом чтении законодатели, депутаты Палаты представителей могли работать с добротным законопроектом, обсуждать его, выносить уже свои коррективы и в дальнейшем принимать данный законопроект.