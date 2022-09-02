Новости Беларуси. Заговор с целью захвата власти, создание материалов, стимулирующих раскол в белорусском обществе. В Минском городском суде продолжается слушание дела экс-сотрудницы Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе 2020-го она вошла в координационный совет радикальной оппозиции и возглавила группу информационного обеспечения и противодействия госСМИ. По данным следствия, Луцкина пыталась создать альтернативное телевидение для трансляции контента протестной направленности. Интерактивный медиаресурс планировалось использовать для сокрытия и искажения реальных фактов, эскалации протестной активности и формирования у людей негативного мнения о деятельности госорганов.

Обвиняемая также готовила, редактировала заявления и обращения от имени лидеров координационного совета. Этими информационными материалами наполнялись оппозиционные интернет-ресурсы, чтобы дестабилизировать политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.