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Продолжается слушание дела экс-сотрудницы Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной

02 сентября 2022 15:40
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Новости Беларуси. Заговор с целью захвата власти, создание материалов, стимулирующих раскол в белорусском обществе. В Минском городском суде продолжается слушание дела экс-сотрудницы Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается слушание дела экс-сотрудницы Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной-1

В августе 2020-го она вошла в координационный совет радикальной оппозиции и возглавила группу информационного обеспечения и противодействия госСМИ. По данным следствия, Луцкина пыталась создать альтернативное телевидение для трансляции контента протестной направленности. Интерактивный медиаресурс планировалось использовать для сокрытия и искажения реальных фактов, эскалации протестной активности и формирования у людей негативного мнения о деятельности госорганов.

Обвиняемая также готовила, редактировала заявления и обращения от имени лидеров координационного совета. Этими информационными материалами наполнялись оппозиционные интернет-ресурсы, чтобы дестабилизировать политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.

Журналисты нашего телеканала продолжают следить за ходом судебного процесса.

# Судебная система Беларуси # общество # Ксения Луцкина # Фотофакт

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