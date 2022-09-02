«Никогда не сдавался». Какими событиями Рогачёв вошел в историю Великой Отечественной войны?

Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.

Есть то, что будет жить всегда. Это любовь к месту, где ты родился, к стране, где растешь и память о том, что нельзя забыть. Нельзя забыть никогда.

Я рогачевец. Я родился и живу в одном из древнейших городов Беларуси. 78 лет назад именно с рогачевской земли началась одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной – операция «Багратион».

Я горжусь своим Рогачевым – городом воинской славы. Один из 27 городов, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». 17 Героев Советского Союза, 2 полных кавалера ордена Славы, 8 героев социалистического труда – такой он, мой Рогачев.

Я горжусь своим городом. Он никогда не сдавался. Лежащий в руинах в 44-м, сегодня он гордо стоит над крутыми берегами Днепра, живет, трудится и процветает.