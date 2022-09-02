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«Никогда не сдавался». Какими событиями Рогачёв вошел в историю Великой Отечественной войны?

02 сентября 2022 15:36
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ совместно с администрациями городов, обладающих вымпелами, запустили проект «От прошлого к будущему». Заслуженные жители этих населенных пунктов рассказывают о героических событиях, которые и спустя десятилетия служат поводом для награды.

«Никогда не сдавался». Какими событиями Рогачёв вошел в историю Великой Отечественной войны?-1

Есть то, что будет жить всегда. Это любовь к месту, где ты родился, к стране, где растешь и память о том, что нельзя забыть. Нельзя забыть никогда.

«Никогда не сдавался». Какими событиями Рогачёв вошел в историю Великой Отечественной войны?-4

Я рогачевец. Я родился и живу в одном из древнейших городов Беларуси. 78 лет назад именно с рогачевской земли началась одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной – операция «Багратион».

«Никогда не сдавался». Какими событиями Рогачёв вошел в историю Великой Отечественной войны?-7

Я горжусь своим Рогачевым – городом воинской славы. Один из 27 городов, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». 17 Героев Советского Союза, 2 полных кавалера ордена Славы, 8 героев социалистического труда – такой он, мой Рогачев.

Я горжусь своим городом. Он никогда не сдавался. Лежащий в руинах в 44-м, сегодня он гордо стоит над крутыми берегами Днепра, живет, трудится и процветает.

«Никогда не сдавался». Какими событиями Рогачёв вошел в историю Великой Отечественной войны?-10

Я люблю свой Рогачев. Люблю аистов, каждую весну возвращавшихся в мой город, как прилетели сюда их сородичи победной весной 45-го.

Я горжусь своим Рогачевым. Горжусь тем, что мы с ним, хоть и небольшая, но частичка нашей прекрасной страны, моей независимой Беларуси.

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# Великая Отечественная война # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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