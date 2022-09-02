«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога

Лена Климук, кулинар:
Приготовим шоколадный пирог с изюминкой.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим шоколадный пирог с изюминкой.
Первым делом нужно растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане. Шоколад на водяную баню и полпачки сливочного масла. Немного расскажу про принцип водяной бани. Это кастрюля с кипящей водой. Наверх – емкость, и здесь топятся наши продукты.
Пока топится шоколад с маслом, взобьем три яйца с сахаром. Взбиваем до образования белой пены.
Яичная смесь взбита, шоколад с маслом растоплен. Сейчас самый главный момент. Добавляем шоколад в яйца. Так как он теплый, вводим очень аккуратно и сразу же перемешиваем яичную смесь. Она будет загустевать от теплого шоколада.
А теперь добавляем три столовые ложки муки. Замешивать все нужно достаточно быстро, потому что смесь охлаждается и становится менее пластичной.
Смачиваем пергамент, и выкладываем все в форму. Мы промокнули пергамент водой, чтобы было легче справиться с бумагой.
А теперь начинается самое важное – гурманские секретики. Выкладываем замороженную смородину, добавим крупную морскую соль. Соль всегда усиливает вкус шоколада. В этом пироге вы получите весь баланс вкуса. Отправляем в духовку.
Пирог готов. Достаем его из формы, разрезаем. Перекладываем кусочек на тарелку. Этот теплый шоколадный пирог можно подать с холодным мороженым.
*На правах рекламы.