«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога

Первым делом нужно растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане. Шоколад на водяную баню и полпачки сливочного масла. Немного расскажу про принцип водяной бани. Это кастрюля с кипящей водой. Наверх – емкость, и здесь топятся наши продукты.

Пока топится шоколад с маслом, взобьем три яйца с сахаром. Взбиваем до образования белой пены.

Яичная смесь взбита, шоколад с маслом растоплен. Сейчас самый главный момент. Добавляем шоколад в яйца. Так как он теплый, вводим очень аккуратно и сразу же перемешиваем яичную смесь. Она будет загустевать от теплого шоколада.

А теперь добавляем три столовые ложки муки. Замешивать все нужно достаточно быстро, потому что смесь охлаждается и становится менее пластичной.