Прямой эфир

«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога

02 сентября 2022 15:18
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим шоколадный пирог с изюминкой.

«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога-1

Первым делом нужно растопить шоколад и сливочное масло на водяной бане. Шоколад на водяную баню и полпачки сливочного масла. Немного расскажу про принцип водяной бани. Это кастрюля с кипящей водой. Наверх – емкость, и здесь топятся наши продукты.

«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога-4

Пока топится шоколад с маслом, взобьем три яйца с сахаром. Взбиваем до образования белой пены.

«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога-7

Яичная смесь взбита, шоколад с маслом растоплен. Сейчас самый главный момент. Добавляем шоколад в яйца. Так как он теплый, вводим очень аккуратно и сразу же перемешиваем яичную смесь. Она будет загустевать от теплого шоколада.

А теперь добавляем три столовые ложки муки. Замешивать все нужно достаточно быстро, потому что смесь охлаждается и становится менее пластичной.

«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога-10

Смачиваем пергамент, и выкладываем все в форму. Мы промокнули пергамент водой, чтобы было легче справиться с бумагой.

«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога-13

А теперь начинается самое важное – гурманские секретики. Выкладываем замороженную смородину, добавим крупную морскую соль. Соль всегда усиливает вкус шоколада. В этом пироге вы получите весь баланс вкуса. Отправляем в духовку.

«Можно подать с холодным мороженым». Рассказываем рецепт необычного шоколадного пирога-16

Пирог готов. Достаем его из формы, разрезаем. Перекладываем кусочек на тарелку. Этот теплый шоколадный пирог можно подать с холодным мороженым.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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