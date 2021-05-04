«Так же поступает и отец с непослушными, шаловливыми детьми». Певец Серёга поделился мнением о происходящем в Беларуси

Новости Беларуси. О выборах в Соединенных Штатах, влиянии США на мир и об опасном для многих стран цифровом концлагере. В чем разница между старым и новым поколением, об интервью с Гордоном и личный взгляд на происходящие в Беларуси процессы. Сергей Пархоменко, широко известный как Серега, вновь привлек к себе внимание очередным откровенным и прямым интервью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз музыкант ответил на вопросы наших коллег из АТН. Главные угрозы для независимости современных государств. Что произошло в Беларуси в августе 2020 года? Также артист рассказал, что он имел в виду, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса.

Сергей Пархоменко:

Мы все видели, что протесты, с ними связанные беспорядки носили массовый характер. Когда я смотрю на эту ситуацию, пытаюсь смотреть на эту ситуацию спокойно, хладнокровно, я понимаю, что государство выполнило свою работу. Очень сложно представить себе, как можно было бы это сделать лучше. Потому что для того, чтобы хлынула реальная кровь и погибли тысячи, десятки тысяч, а я так понимаю, что сценаристы этой акции планировали большое количество смертей, нужно было, чтобы в одном окошке, на одном чердаке, на одном балконе нашелся хотя бы один незарегистрированный ствол, ружье, автомат, должны были просто прозвучать выстрелы, нужно было просто начать стрелять в толпу – все, и это был бы триггер. Этого не случилось, во всей стране не нашлось этого снайпера, во всей стране не нашлось этого лазутчика, не нашлось этого незарегистрированного ствола.

Как отработали спецслужбы – на отлично. Я видел эти кадры, когда пацаны на щитах спали. Я видел, как они выхватывали из толпы зачинщиков. Быстро, эффективно, стараясь максимально не задеть остальных. И мое сердце разрывалось от боли, но я понимал, что они делают именно то, что должны делать. И когда это видел, я понимал, что они делают это не из страха. Никто бы не стал делать это из страха. Не из страха за свою жизнь, не из-за страха наказания какого-то. Они делают это из чувства ответственности. Так же поступает и отец с непослушными, шаловливыми детьми, которые взялись за опасные игрушки. Потом будем объяснять, почему это нельзя. Закон это давно объяснил, почему это нельзя.