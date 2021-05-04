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Уже нашли более 70 останков советских воинов. В Витебском районе начались поисковые работы на местах боёв ВОВ

04 мая 2021 07:56
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Новости Беларуси. В деревне Новики Витебского района, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, начались поисковые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже нашли более 70 останков советских воинов. В Витебском районе начались поисковые работы на местах боёв ВОВ-1

В экспедиции принимают участие представители 52-го отдельного специализированного поискового батальона, члены Московской организации «Благотворительный военно-исторический поисковый клуб «Память и примирение» и новополоцкого клуба «Разведчики воинской славы». К слову, уже в первые дни раскопок на объектах обнаружено свыше 70 останков советских воинов.

Уже нашли более 70 останков советских воинов. В Витебском районе начались поисковые работы на местах боёв ВОВ-4

Владислав Бердник, командир специализированного поискового взвода:
Обнаружили на третий день совместных мероприятий на одном поисковом объекте 47 костных останков военнослужащих РККА, погибших в 43-м, 44-м годах и на втором обнаружили еще 18 костных останков в окрестностях деревни Иваньково. И, по предварительным данным, с одним из бойцов была обнаружена номерная медаль «За боевые заслуги».

Уже нашли более 70 останков советских воинов. В Витебском районе начались поисковые работы на местах боёв ВОВ-7

В этих местах во время Великой Отечественной войны проходила тройная линия немецких укреплений и шли ожесточенные бои.

# Великая Отечественная война # общество # Владислав Бердник # Фотофакт

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