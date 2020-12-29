От деревянной каплички до большого храма. Как строился Константиновский костёл?

Новости Беларуси. У Константиновского костела богатая история, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Первоначально на этом месте возвели деревянную каплицу в 1769 году. Она просуществовала чуть больше 40 лет – сгорела при пожаре. В 1810 году деревня, где находилась эта каплица, получила нынешнее название – Константиново.

Олег Мурзич, настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии:

Звязана гэта з тым, што фундатарам гэтай святыні стаў Канстанцін Хамінскі. Яна была пабудавана ў 1825 годзе, і гэтая каплічка была пахавальнай. Ён будаваў для таго, каб потым яго пахавалі тут. Яго, яго жонку, дзяцей. Час ішоў наперад, і гэтая каплічка была вельмі невялічкай, таму для людзей, калі пачало развіццё гэта мястэчка, было замала месца. Таму, с цягам часу, пачалі дабудоўваць да гэтай капліцы.

Во время работ по расширению костела его площадь увеличилась в несколько раз. Пристройка и сейчас видна невооруженным взглядом. Подиум, где располагается алтарь – это первоначальная каплица, остальная часть здания новая.

Олег Мурзич:

Будаваўся касцёл паступова, бо пасля паўстання Кастуся Каліноўскага каталіцкая вера не мела такой вялікай свабоды, таму не заўсёды дазвалялася нават будаваць далей.

Нынешний вид по итогу костел получил только в 1896 году. Стиль – неоклассицизм.

Олег Мурзич:

У гэтым касцёле знаходзіцца цудоўны абраз Маці Божай Снежнай. Гэтых абразоў ёсць толькі два менавіта ў Беларусі, у гэтым касцёле і ў Браслаўскім.

Рядом с костелом сохранилась деревянная плебания XIX века – это дом, где раньше жил священник. Но несколько десятилетий назад ее отдали под школу. Хоть постройка сохранилась, но жить там сейчас было бы проблематично. Поэтому ксендз ведет хозяйство по соседству. Трехэтажное здание построено в 90-х. Конечно, большая часть комнат пустует. Но священник надеется, что бесхозные этажи дома скоро заполнятся людьми – ксендз Олег хочет открыть дом престарелых.