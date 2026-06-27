28 июня – День молодежи. Как будем отмечать, рассказали в БРСМ

28 июня Беларусь отметит один из самых драйвовых праздников – День молодежи. И это отличный повод поговорить о тех, кто прямо сейчас меняет нашу страну к лучшему. Лето – это время не только для отдыха, но и для крутых возможностей. Как провести каникулы с пользой, заработать первые деньги и сделать доброе дело? О студотрядах, карьерных проектах и новых волонтерских задачах на июль поговорили с секретарем Центрального комитета ОО БРСМ Александром Давыдовским.

Как будем отмечать, какие мероприятия ожидаются?