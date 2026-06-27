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28 июня – День молодежи. Как будем отмечать, рассказали в БРСМ

27 июня 2026 13:27
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28 июня Беларусь отметит один из самых драйвовых праздников – День молодежи. И это отличный повод поговорить о тех, кто прямо сейчас меняет нашу страну к лучшему. Лето – это время не только для отдыха, но и для крутых возможностей. Как провести каникулы с пользой, заработать первые деньги и сделать доброе дело? О студотрядах, карьерных проектах и новых волонтерских задачах на июль поговорили с секретарем Центрального комитета ОО БРСМ Александром Давыдовским. 

Как будем отмечать, какие мероприятия ожидаются?

28 июня – День молодежи. Как будем отмечать, рассказали в БРСМ-2

Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета ОО БРСМ:
По всей стране будут проходить праздничные мероприятия. Наше общественное объединение подключено туда очень сильно. Во всех районах наших областных комитетов пройдут мероприятия, начиная от патриотических проектов и заканчивая уже более модными фестивалями субкультур, турнирами, выступлением звезд, дискотеками и так далее. Сегодня государство делает все возможное, чтобы у молодежи были все возможности для своего развития.

Далее смотрите в видео. 

# Молодежь Беларуси # БРСМ

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