Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика

Это заболевание вызывают бактерии группы стрептококков, которые прячутся в верхних дыхательных путях и вызывают воспаление. Скарлатина часто начинается как обычная ангина или сильное раздражение горла, но вскоре добавляются непривычные симптомы.

Характерными признаками скарлатины является появление мелкоточечной сыпи. Чаще всего ее можем обнаружить на груди, в области спины. При этом проявляется покраснение щек, так называемая гиперемия, но носогубный треугольник сохраняется бледного цвета, чистый, без сыпи. Язык через 2-3 дня приобретает малиновый окрас по краю языка с гипертрофией сосочков. В горле могут быть проявления ангины и увеличенные лимфоузлы в области шеи.

Заражение происходит в основном воздушно-капельным путем. То есть при кашле, чихании или близком контакте с больным ребенком. Бактерия проникает через слизистые оболочки дыхательных путей и начинает активно размножаться. В случае постановки диагноза в детском коллективе, или в детском саду, или школе, данная ситуация определяется как карантинная. То есть в группе детского сада или в классе накладывается карантин определенных сроков.

В периоды распространения болезни стоит уделять особое внимание гигиене, проветривать помещения и избегать массовых мероприятий, чтобы не создавать условий для распространения инфекции. Несмотря на внешнюю пугающую картину, современные методы лечения значительно облегчают течение скарлатины. При правильном подходе дети выздоравливают достаточно быстро и без последствий. Ребенок должен быть осмотрен педиатром в обязательном порядке. Так как данное заболевание лечится антибиотиком. Желательно ограничить контакты членов семьи, посуда, одежда, принадлежности – личные для каждого члена в семье. После курса лечения антибиотиками обязательно контрольно сдаются анализы крови, в том числе кардиограмма, так как данное заболевание может давать осложненное течение. В первую очередь на следующие органы: сердечно-сосудистая система, суставы, почки.

Кроме лекарств, при скарлатине необходимы покой и обильное питье, чтобы помочь организму справиться с интоксикацией и избежать обезвоживания. Полезно также соблюдать щадящую диету, исключить острые и жирные продукты, чтобы не раздражать воспаленное горло.