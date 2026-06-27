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Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика

27 июня 2026 13:29
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Это заболевание вызывают бактерии группы стрептококков, которые прячутся в верхних дыхательных путях и вызывают воспаление. Скарлатина часто начинается как обычная ангина или сильное раздражение горла, но вскоре добавляются непривычные симптомы.

Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика-2

Характерными признаками скарлатины является появление мелкоточечной сыпи. Чаще всего ее можем обнаружить на груди, в области спины. При этом проявляется покраснение щек, так называемая гиперемия, но носогубный треугольник сохраняется бледного цвета, чистый, без сыпи. Язык через 2-3 дня приобретает малиновый окрас по краю языка с гипертрофией сосочков. В горле могут быть проявления ангины и увеличенные лимфоузлы в области шеи.

Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика-4

Заражение происходит в основном воздушно-капельным путем. То есть при кашле, чихании или близком контакте с больным ребенком. Бактерия проникает через слизистые оболочки дыхательных путей и начинает активно размножаться.

В случае постановки диагноза в детском коллективе, или в детском саду, или школе, данная ситуация определяется как карантинная. То есть в группе детского сада или в классе накладывается карантин определенных сроков.

Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика-6

В периоды распространения болезни стоит уделять особое внимание гигиене, проветривать помещения и избегать массовых мероприятий, чтобы не создавать условий для распространения инфекции. Несмотря на внешнюю пугающую картину, современные методы лечения значительно облегчают течение скарлатины. При правильном подходе дети выздоравливают достаточно быстро и без последствий.

Ребенок должен быть осмотрен педиатром в обязательном порядке. Так как данное заболевание лечится антибиотиком. Желательно ограничить контакты членов семьи, посуда, одежда, принадлежности – личные для каждого члена в семье. 

После курса лечения антибиотиками обязательно контрольно сдаются анализы крови, в том числе кардиограмма, так как данное заболевание может давать осложненное течение. В первую очередь на следующие органы: сердечно-сосудистая система, суставы, почки.

Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика-8

Кроме лекарств, при скарлатине необходимы покой и обильное питье, чтобы помочь организму справиться с интоксикацией и избежать обезвоживания. Полезно также соблюдать щадящую диету, исключить острые и жирные продукты, чтобы не раздражать воспаленное горло. 

Что нужно знать о скарлатине: симптомы, лечение профилактика-10

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