Дома-интернаты в Беларуси переименуют в пансионаты. Зачем это нужно, рассказала сенатор Алла Смоляк

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию: Вы знаете, что в Совет Республики и к нам, сенаторам, было много обращений именно по данному вопросу. И, конечно, все законопроекты складываются из пожеланий граждан, которые нуждаются в стороннем уходе. И на определенном этапе мы понимаем, что этот закон уже созрел и наше социально ориентированное государство должно более тщательно подходить к основам ухода на дому. Рассмотрели комплексный уход, поэтому этот законопроект имеет место быть, и качество жизни пожилых людей, которые остаются дома, у которых нет близких родственников, нам кажется, улучшится. И они смогут своевременно получать комплекс услуг: и медицинский, и социальный, оставаясь дома, у родного очага. Качество и продолжительность жизни увеличатся.

Алла Смоляк:

Данным законопроектом предусматривается обслуживание больных, которые находятся на дому, для того чтобы они как можно больше оставались у домашнего очага. Чтобы помощь была более эффективна. Это командный подход, это медицинский подход и социальный подход. То есть помощь будет оказана в виде команды, которая будет обслуживать подопечного, пожилого человека. И это будет уже на основе государственного подхода. Человек будет замещать стационарный уход, оставаться дома, потому что мы понимаем, что, когда с возрастом люди не способны к самопередвижению, самообслуживанию, им нужны более четкие правила, более четкая помощь. И в этом, конечно, будут созданы вот эти команды, которые будут выполнять. На данном этапе такой опыт работы есть в организации Красного Креста. И мы, на самом деле, оказываем помощь в командном подходе пожилым гражданам, но ее недостаточно. И пока это всего лишь на государственном социальном заказе, который, конечно, будет расширяться.

Но если этот закон будет принят, то мы сможем вообще говорить о большем количестве людей, которые нуждаются в данной помощи: медицинской, социальной. И тогда уже семья либо окружение того подопечного, который будет нуждаться в данной помощи, будут анализировать, какая помощь нужна, востребована. Здесь идет ответственность двух сторон, и две стороны должны понимать, какая ответственность сложится на ту помощь, которую получит подопечный. Скажем так, медицинская составляющая не всегда нужна в уходе, поэтому будет принимать решение уже комиссия о назначении таких подходов пациенту. И эта помощь будет оказываться более профессионально и на профессиональной основе.

Дома-интернаты будут переименованы в пансионаты. Что это даст?