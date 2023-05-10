От антикварной мебели до предметов быта крестьян. Житель Слуцкого района открыл собственный музей

Новости Беларуси. От антикварной мебели до предметов быта крестьян. Житель деревни Безверховичи Слуцкого района Леонид Гапанович открыл на своем участке собственный исторический музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В здании три зала, где хранятся свыше тысячи экспонатов. Представлены орудия труда сельских жителей, старинные книги и журналы, а также военная атрибутика. Все экспонаты коллекционер собирал на протяжении всей жизни.