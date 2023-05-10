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От антикварной мебели до предметов быта крестьян. Житель Слуцкого района открыл собственный музей

10 мая 2023 15:32
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Новости Беларуси. От антикварной мебели до предметов быта крестьян. Житель деревни Безверховичи Слуцкого района Леонид Гапанович открыл на своем участке собственный исторический музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

От антикварной мебели до предметов быта крестьян. Житель Слуцкого района открыл собственный музей-1

В здании три зала, где хранятся свыше тысячи экспонатов. Представлены орудия труда сельских жителей, старинные книги и журналы, а также военная атрибутика. Все экспонаты коллекционер собирал на протяжении всей жизни.  

От антикварной мебели до предметов быта крестьян. Житель Слуцкого района открыл собственный музей-4

В музее побывала Юлия Минич.  

От антикварной мебели до предметов быта крестьян. Житель Слуцкого района открыл собственный музей-7

Смотрите в видеоматериале.  

# Музей # общество # Юлия Минич # Леонид Гапанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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