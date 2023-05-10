Этой традиции более 100 лет. Как прошёл республиканский субботник в Минской области?

Республиканский субботник-2023. Какие работы прошли в Минской области и сколько человек участвовало в трудовом десанте? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Посадим свое дерево и узнаем историю женского монастыря в Борисовском районе.

Влада Родовская, корреспондент:

Мой такой внешний вид неспроста. Более 300 тысяч жителей Минской области субботним утром вышли на улицы своих населенных пунктов, чтобы сделать их чище и краше. И наша съемочная группа тоже. Направляемся в Борисовский район. Для нас тоже определили фронт работы. День обещает быть насыщенным. Проводить субботники – традиция с более чем 100-летним стажем. Впервые он состоялся в СССР 12 апреля 1919 года. Тогда 15 рабочих железнодорожного депо свой законный выходной решили провести на работе и отремонтировать паровозы. Широкую массовость субботники обрели после одобрения такой традиции Владимиром Лениным, цитата: добровольный – труд великий почин. А 1 мая 1920 года вождь мирового пролетариата и сам поучаствовал во всероссийском субботнике, Ленин помогал убирать бревна с территории Кремля.

К 1970-м годам субботники стали доброй традицией со своими особенностями и правилами: убирали территории и благоустраивали парки и скверы. Все заработанные деньги направлялись в фонд пятилетки – на благо самого общества. У Беларуси был свой путь развития трудовых починов. Жители Синеокой собирались не только во время апрельских праздников, на протяжении года благоустраивали населенные пункты. Субботники проходили практически еженедельно. И вот 2023 год. Массовые субботники – добрая традиция. Так, 23 апреля трудовые десанты высадились по всей стране. Порядок наводили все вместе и везде. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Влада Родовская:

По планам широкий спектр работы. И интересные точки: побываем в женском монастыре, заложим аллею и благоустроим воинское захоронение. Скучно точно не будет. Первая остановка – зеленый массив. Здесь на территории борисовского опытного лесхоза собрались сотрудники райисполкома. Сегодня их задача – обновить зеленое богатство. Поэтому с удовольствием сменили кабинеты на свежий воздух, официальные костюмы на удобную спецодежду.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

Сегодня мы находимся на территории участка леса, здесь 0,9 гектара земли, у нас в планах здесь посеять сосну и ель порядка 4 500 штук. Это наши недра, богатства. Мы не можем оставаться в стороне, поэтому каждый год мы этим процессом занимаемся. Наша задача всегда находиться на острие атаки. Так будет везде: в районе, в городе, на всех объектах значимых, поэтому для нас это привычно. Надо быть ближе к земле, тогда мы увидим все проблемы, будем решать совместно с людьми. Для этого мы тут и поставлены, назначены. Ольга Николаевна Вашкевич возглавляет отдел жилищно-коммунального хозяйства. Это ее не первый субботник. Традиция такая – апрельская. А результат ежегодно радует. И несмотря на большое количество работы и ответственных задач – всегда находит время на благое дело.

Ольга Вашкевич, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Борисовского райисполкома:

Это очередь нуждающихся, ставим на учет нуждающихся людей, предоставляем арендное жилье, стройка в кооперативах, долевое строительство. Каждый год, каждый субботник и республиканский, и местный участвуем. Все отделы, структурные подразделения. По планам – 7 рядов сосны и 3 ряда ели. Чтобы саженец вырос и был предназначен для вырубки, должно пройти не менее 80 лет. Примерно 7 лет понадобится, чтобы сосна стала в рост с человеком. Работы немало, зато желания хоть отбавляй. Для всех присутствующих работники лесхоза подготовили мастер-класс, чтобы все было технологически правильно.

Валентина Яковцева, начальник отдела торговли и услуг Борисовского райисполкома:

Очень приятно выехать в лес, давно здесь не была. Это важно для человека: вносить вклад в благоустройство территории района. И своего жилища тоже.

Галина Лукашевич, управляющая делами Борисовского райисполкома:

Это сплочает людей, дает нам возможность собраться и провести субботник. Навести порядок в нашем городе. Мы любим свой город, он должен быть красивым, поэтому мы должны все собираться и наводить в нем порядок. Сегодня сложная работа, мы не первый год садим лес, но работа приятная, на воздухе. Когда видишь результат, это еще больше дает настроение, чтобы делать такую работу. К слову, обновление леса началось отнюдь не на республиканском субботнике. Пару недель назад в регионе уже в 16-й раз подряд прошла добровольная акция Неделя леса. Жители Минщины активно участвовали. Высадили 500 гектаров молодого леса.