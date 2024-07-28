От аграриев до военных! Как уборочная объединяет белорусов?

Жатва в Беларуси – это дело общее. Посильную помощь аграриям оказывают военные, милиция, спасатели, студенты, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
О том, как хлеб объединяет, в поля отправились и наши корреспонденты.
Жатва в Беларуси – это дело общее. Посильную помощь аграриям оказывают военные, милиция, спасатели, студенты, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
О том, как хлеб объединяет, в поля отправились и наши корреспонденты.
Запах спелой пшеницы, водопады золотого зерна и сотни аистов на сжатом поле. За кажущейся романтикой горячих дней на страде скрываются напряженные будни, полные трудовых подвигов.
Тут надо быть внимательным, чтобы не попало ничего в нож. Смотреть на 360!
Помогать отцу-механизатору Иван Портной начал еще в 14. И вот 10 лет спустя семейный экипаж все так же неразлучен. Теперь на время уборочной молодой человек специально берет отпуск, чтобы сменить привычную милицейскую машину на комбайн.
Иван Портной, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы ОВД Ветковского райисполкома:
По сложности одинаково, что в милиции, что здесь надо свой подход найти. С основной работой совмещаю, когда только в отпуске, и на выходных работаю сутки, двое. На эти два дня совмещаю с уборкой.
На страже безопасности, в том числе и продовольственной, и Евгений Овсянников. Участковый инспектор милиции также трудится на хлебной ниве в паре с отцом, не прерывая семейную династию.
Евгений Овсянников, участковый инспектор милиции ОВД Ветковского райисполкома:
За комбайном с отцом уже пятый сезон. Не подряд получается, уходил на год-два в армию. Сейчас вот вернулся и совпало так, что отпуск на июль, когда начинается уборочная. И вот решил помочь отцу. От нас зависит, как мы прокормим страну, заготавливаем все это зерновое на будущий год. И от нас же зависит, будет ли в нашей стране хлеб.
Виктор Овсянников, механизатор сельхозпредприятия «Борщовский»:
Отец с детства, со школьной скамьи научил меня на тракторе, на комбайне. 32 года я уже работаю.
– В паре с сыном комфортно работать?
– Очень! Без него смысла нет никакого.
Подробности в сюжете.
Убирать зелено-желтые ряды начнут с середины августа, а пока все силы брошены на хлебный каравай.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Те объемы, которые мы планировали, мы видим, что их получим. Сегодня урожайность есть, посевы есть. Такими темпами, как мы сегодня работаем, даже при таких условиях погодных, мы планируем завершить зерновые, зернобобовые без гречихи и просо 8-10 августа с учетом и северных регионов. Подробности.