От аграриев до военных! Как уборочная объединяет белорусов?

Жатва в Беларуси – это дело общее. Посильную помощь аграриям оказывают военные, милиция, спасатели, студенты, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. О том, как хлеб объединяет, в поля отправились и наши корреспонденты.

Запах спелой пшеницы, водопады золотого зерна и сотни аистов на сжатом поле. За кажущейся романтикой горячих дней на страде скрываются напряженные будни, полные трудовых подвигов.

Тут надо быть внимательным, чтобы не попало ничего в нож. Смотреть на 360! Помогать отцу-механизатору Иван Портной начал еще в 14. И вот 10 лет спустя семейный экипаж все так же неразлучен. Теперь на время уборочной молодой человек специально берет отпуск, чтобы сменить привычную милицейскую машину на комбайн.

Иван Портной, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы ОВД Ветковского райисполкома:

По сложности одинаково, что в милиции, что здесь надо свой подход найти. С основной работой совмещаю, когда только в отпуске, и на выходных работаю сутки, двое. На эти два дня совмещаю с уборкой.

На страже безопасности, в том числе и продовольственной, и Евгений Овсянников. Участковый инспектор милиции также трудится на хлебной ниве в паре с отцом, не прерывая семейную династию.

Евгений Овсянников, участковый инспектор милиции ОВД Ветковского райисполкома:

За комбайном с отцом уже пятый сезон. Не подряд получается, уходил на год-два в армию. Сейчас вот вернулся и совпало так, что отпуск на июль, когда начинается уборочная. И вот решил помочь отцу. От нас зависит, как мы прокормим страну, заготавливаем все это зерновое на будущий год. И от нас же зависит, будет ли в нашей стране хлеб. Виктор Овсянников, механизатор сельхозпредприятия «Борщовский»:

Отец с детства, со школьной скамьи научил меня на тракторе, на комбайне. 32 года я уже работаю.

– В паре с сыном комфортно работать?

– Очень! Без него смысла нет никакого. Подробности в сюжете.

Убирать зелено-желтые ряды начнут с середины августа, а пока все силы брошены на хлебный каравай.