Петкевич о сохранении исторической памяти: мы это делаем в государственном масштабе
Польша сегодня точит копья в нашу сторону. Хотя еще 80 лет назад, когда эту страну оккупировали фашисты, с востока ждали помощи, и она пришла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В том числе белорусы освобождали не только Польшу. Солдаты Красной армии спасли Западную Европу от фашистского порабощения. Беларусь заплатила за это страшную цену – мы потеряли больше 3 миллионов человек. А что в итоге? Сегодня Польша прощупывает нас, танки подгоняет к границе, угрожает, ведет борьбу с советскими памятниками. Постыдились бы уже. Но это их история, с ней им и жить дальше.
Беларусь же сегодня отмечает знаковую дату. 80 лет назад советские войска освободили Брест и Брестскую крепость, и мир окончательно вернулся в Беларусь.
28 июля 1944-го – дата полного освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В Бресте сегодня прошли памятные мероприятия. Здесь финишировал масштабный проект патриотических сил Беларуси «Дорогами славы». У мемориала «Освобождения» состоялась церемония передачи городу копий штандартов 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые освобождали страну в ходе операции «Багратион». О возвращении мира в Брест возвестило Знамя Победы, поднятое над фортом «Граф Берг» Брестской крепости. Таким образом цитадель вновь заявила о мужестве и героизме своих защитников. В честь всех, кто стоял насмерть, цветы к Вечному огню.
Вадим Гигин: «Операция «Багратион» не закончилась на брестской земле».
А в Бресте открыли всенародный монумент «Живая память благодарных поколений». В создании монумента, отлитого из монет, участвовали сотни тысяч белорусов. Задумка принадлежит фонду имени Алексея Талая.
Монумент представляет собой бронзовое дерево с фрагментами текста реальных писем фронтовиков. Похожие памятники появятся еще в Брестской крепости и в Москве. В России монумент откроют на Поклонной горе в год 80-летия Победы.
Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Уникально, что прошло 80 лет, но новые объекты создает молодежь. Значит, эта память сохранилась, сохранилась благодарность, сохранилось преклонение перед героями-победителями. Это значит, что это надо. Алексей Талай, который создал свой проект, он видит потребности своих детей, своего поколения. Он делает, и это находит отклик. Вот эти клубы патриотические, которые, может быть, они называются по-другому в других странах, но тоже что-то пытаются, делают. Мы это делаем на государственном масштабе. И это будет иметь востребованность. Потому что это воспитание духа, памяти, это верность тому, что свойственно нашему народу. А это колоссальное мужество, трудолюбие и миролюбие.