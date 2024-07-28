Петкевич о сохранении исторической памяти: мы это делаем в государственном масштабе

Польша сегодня точит копья в нашу сторону. Хотя еще 80 лет назад, когда эту страну оккупировали фашисты, с востока ждали помощи, и она пришла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В том числе белорусы освобождали не только Польшу. Солдаты Красной армии спасли Западную Европу от фашистского порабощения. Беларусь заплатила за это страшную цену – мы потеряли больше 3 миллионов человек. А что в итоге? Сегодня Польша прощупывает нас, танки подгоняет к границе, угрожает, ведет борьбу с советскими памятниками. Постыдились бы уже. Но это их история, с ней им и жить дальше.

Беларусь же сегодня отмечает знаковую дату. 80 лет назад советские войска освободили Брест и Брестскую крепость, и мир окончательно вернулся в Беларусь.