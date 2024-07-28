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Экономический аналитик: белорусы кошельками голосуют за отечественных производителей

28 июля 2024 16:58
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Недавно эксперты ЕАБР давали прогноз по росту нашего ВВП, который в 2024 году должен прибавить около 3,5 %. ЕАБР подтвердил это и в своем еженедельном макрообзоре, где указали и причины роста ВВП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Экономический аналитик: белорусы кошельками голосуют за отечественных производителей-1

Промышленность по-прежнему выступает основным локомотивом экономики. По сравнению с 2023 годом уже плюс 7 %. Поддержку оказывает и высокий уровень конечного потребления: розничный товарооборот увеличился на 11,5 %. Еще одним драйвером является сельское хозяйство, которое также в плюсе. Во многом это связано с опережением сроков уборки зерновых и заготовки кормов. Высокий рост сохраняют и инвестиции.

Экономический аналитик: белорусы кошельками голосуют за отечественных производителей-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Иногда говорят наши оппоненты, что это конъюнктурно – вот, Беларусь оседлала волну конъюнктуры. Но промышленность. Основные средства – это кадры, это заказы. Ни о какой конъюнктуре тут и речи не может идти. Сельское хозяйство. Да, погода влияет, но это инфраструктурный вид отрасли экономики, которая тоже не подвержена таким сиюминутным конъюнктурам. И, наконец, розничный товарооборот. Если учитывать, что три четверти продукции на прилавках – это отечественные производители, то фактически покупатели кошельком, ногами голосуют за отечественных производителей.

# Экономика # общество # Георгий Гриц

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