«Бесконечное подавление себя». Почему не стоит полностью отказываться от вредных продуктов?

Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ксения Вятская, организатор фермерского рынка:

Каждая еда все равно влияет. Каждое вот это неразрешение себе в чем-то влияет и на психику, и на те же прыщи.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Да, я с вами согласен. Это действительно так.

Ксения Вятская:

На тот же кишечник. Потому что бесконечное подавление себя. Хотя для мужчин – я за любые диеты. Пусть они будут аскетами просто максимально. Им детей не рожать, не кормить и не смотреть на влияние, которое ты потом даешь этим детям. Потому что я прошла все виды диет и аскез. Теперь уже дети подросли, я даже могу посмотреть, что в итоге получилось. Единственный ребенок у меня максимально здоровый – тот, с которым я ела все. Не отказывалась ни от глютена, ни от сахара, не занималась спортом, а просто пролежала на диване. Теперь он у меня самый экономный, потому что ему не нужно лечить зубы.