Не нужно смотреть на приставку «эко». На что обратить внимание при выборе продуктов?

Многие из нас наверняка хотят есть здоровую пищу, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Приобретая экологически чистую продукцию, мы все чаще обращаем внимание на упаковки, где большими буквами написано: биоорганик. О том, что, возможно, это обычный маркетинговый ход для того, чтобы привлечь наше внимание и выманить как можно больше денег, и всегда ли производитель заботиться о качестве такого товара, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анна Бедрицкая, диетолог, нутрициолог, фитнес-тренер:

Я как специалист по питанию разбираюсь в составе продуктов. Поэтому я призываю: если вы обладаете минимальной пищевой грамотностью, то не нужно смотреть на приставку «эко», «экологически чистый». Мы смотрим на состав продукта, он должен быть понятный. То есть если мы видим на составе продукта непонятные нам слова, то этот продукт лучше оставить на полке. Если вы видите в составе продукта много аббревиатур Е и у вас нет времени гуглить, например, что это – аскорбиновая кислота или не аскорбиновая кислота, то лучше этот продукт тоже оставить. Я, конечно, за то, чтобы употреблять в пищу те продукты, которые недавно бегали, росли на дереве, кусте или были выкопаны из-под земли. Тогда не нужно обращать внимание на маркировку эко.