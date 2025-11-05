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Советы безопасности Беларуси и России подписали план сотрудничества на ближайшие два года

05 ноября 2025 11:01
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Советы безопасности Беларуси и России подписали план сотрудничества на ближайшие два года. Александр Вольфович и Сергей Шойгу провели отдельный разговор во время встречи секретарей Совбезов государств СНГ. Участники обсуждали региональную безопасность в зоне ответственности Содружества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Советы безопасности Беларуси и России подписали план сотрудничества на ближайшие два года-2

Прежде всего внимание уделили вопросам, связанным с вызовами и угрозами безопасности, и возможные совместные меры реагирования, а также развитие на пространстве Содружества гуманитарного и образовательного сотрудничества. Послевоенная система международных отношений сегодня переживает кризис, появляются и новые угрозы. Для повышения эффективности реагирования на них на просторах СНГ необходимо более широко использовать потенциал ОДКБ и ШОС.

# Беларусь-Россия

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