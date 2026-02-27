ОСВОД: за последние дни толщина ледового покрова на водоемах значительно снизилась

Февральское солнце все чаще напоминает о приближении весны, но для спасателей это самое тревожное время. Из-за температурных качелей лед на водоемах становится крайне коварным, однако сотни рыбаков продолжают рисковать жизнью ради любимого хобби и тем самым испытывают судьбу на прочность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь статистика неумолима: почти каждый третий погибший на воде в холодный период – это именно рыболов. О том, почему весенний лед не прощает ошибок и как не допустить трагедии, в репортаже наших корреспондентов.

Лед вроде бы толстый, но он становится пористым, иглистым. И, самое главное, он бесшумный под ногами. Ты не слышишь. Стал, раз, и пошел. В период таяния льда спасатели, сотрудники ОСВОД, милиция усиливают патрулирование водоемов. Покрытие становится небезопасным. Но не всех это останавливает. Многие продолжают пренебрегать элементарными требованиями.

На лед мы выходим только в спасательном жилете, такие требования. Петр Клопов – рыбак со стажем. Всегда с богатым уловом. Как только лед становится тонким, сезон завершает.

Петр Клопов, житель Ушачей:

Когда родился на озерах, обойти мимо нельзя озеро. В определенное время, когда начинает таять, я закрываю зимнюю рыбалку. Спасатели на месте проверяют толщину льда. Сегодня покрытие выглядит вполне надежным. Однако уже завтра ситуация может измениться.