От лизинговой деятельности до качества питьевой воды. Совет Республики одобрил ряд законопроектов
С гарантиями и без лишних переплат. В Беларуси воспользоваться услугами лизинга теперь станет проще и безопаснее. Ряд нововведений в этой сфере предусматривает соответствующий законопроект. Его 27 февраля приняли на сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лизинг – популярная услуга среди белорусов. Ее доля в ВВП за последние 12 лет выросла более чем вдвое и превысила 3 %. А размер потребительского использования составляет почти 4 миллиарда рублей. Изменения в закон о лизинговой деятельности комплексно упорядочат условия как для финорганизаций, так и граждан. Например, ограничены размеры штрафов и пеней, которые связаны с нарушением условий договора. Кроме того, переплата по лизингу не сможет быть больше половины стоимости товара.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень интересная новация связана с ограничением вознаграждения, которое взимает лизинговая компания. То есть Национальный банк будет регулировать эту сферу с тем, чтобы люди не переплачивали за лизинг в период пользования этой услугой. Регулируются вопросы возвратного лизинга, когда товар, который временно использовался кем-то в лизинговой деятельности, был возвращен, его повторно можно будет брать. Ну и ряд других аспектов, которые повышают защищенность и надежность, доступность этого инструмента для людей.
В ходе заседания сессии Совета Республики также приняли проект закона о питьевом водоснабжении и водоотведении. В первую очередь акцент на обеспечении жителей качественной водой. Закон предусматривает создание соответствующего госреестра. Кроме того, изменения коснулись и других не менее важных пунктов документа.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Дается под контроль местным органам власти определять сегодня те компании, которые будут выполнять именно вопросы по откачке канализации, по водоотведению. Будут устанавливаться единые тарифы на это, и конкуренции здесь никакой не должно быть.
На сессии Совета Республики также одобрен проект закона о ратификации соглашения между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре. Он предусматривает формирование коридоров обмена оперативной информацией на международном уровне. Также документ скоординирует совместную деятельность структур МВД на пространстве ШОС. Кроме того 27 февраля одобрен проект закона по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и другие документы.