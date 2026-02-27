От лизинговой деятельности до качества питьевой воды. Совет Республики одобрил ряд законопроектов

С гарантиями и без лишних переплат. В Беларуси воспользоваться услугами лизинга теперь станет проще и безопаснее. Ряд нововведений в этой сфере предусматривает соответствующий законопроект. Его 27 февраля приняли на сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лизинг – популярная услуга среди белорусов. Ее доля в ВВП за последние 12 лет выросла более чем вдвое и превысила 3 %. А размер потребительского использования составляет почти 4 миллиарда рублей. Изменения в закон о лизинговой деятельности комплексно упорядочат условия как для финорганизаций, так и граждан. Например, ограничены размеры штрафов и пеней, которые связаны с нарушением условий договора. Кроме того, переплата по лизингу не сможет быть больше половины стоимости товара.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень интересная новация связана с ограничением вознаграждения, которое взимает лизинговая компания. То есть Национальный банк будет регулировать эту сферу с тем, чтобы люди не переплачивали за лизинг в период пользования этой услугой. Регулируются вопросы возвратного лизинга, когда товар, который временно использовался кем-то в лизинговой деятельности, был возвращен, его повторно можно будет брать. Ну и ряд других аспектов, которые повышают защищенность и надежность, доступность этого инструмента для людей.

В ходе заседания сессии Совета Республики также приняли проект закона о питьевом водоснабжении и водоотведении. В первую очередь акцент на обеспечении жителей качественной водой. Закон предусматривает создание соответствующего госреестра. Кроме того, изменения коснулись и других не менее важных пунктов документа. Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Дается под контроль местным органам власти определять сегодня те компании, которые будут выполнять именно вопросы по откачке канализации, по водоотведению. Будут устанавливаться единые тарифы на это, и конкуренции здесь никакой не должно быть.