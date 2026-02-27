Условия максимально приближены к реальным! Как проходит олимпиада по хирургии в БГМУ?
Белорусский тренд на практикоориентированность, в особенности при подготовке медиков, вышел за пределы симуляционных обучающих центров. В стране впервые проходит республиканская олимпиада по хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадкой для определения лучших стал Белорусский государственный медицинский университет. Студенты-медики соревнуются не в теории, а в практике, за настоящими операционными столами. Условия максимально приближены к реальным: будущие хирурги показывают навыки наложения швов, проведения экстренных операций и работы в команде. И это работа с ювелирной точностью.
Как проходят «боевые» учения будущих врачей – увидела Вероника Кудринецкая.
Подготовительный этап хирургического задания для участников олимпиады – пункция яремной вены. Работают под ультразвуковой навигацией. Современное оборудование позволяет следить за каждым движением иглы на мониторе. Здесь важна точность. Инструмент должен войти в венозное русло. Миллиметр влево – артерия, миллиметр вправо – нерв. Следующий шаг – сложная операция. В роли пациента – кролик.
Павел Горбатовский, студент Белорусского государственного медицинского университета:
В данном случае нам представлен клинический кейс, что у пациента из анализа известно, что у него есть опухоль, расположенная в правой части, то есть в правой половине живота, именно в области толстой кишки. И нам, как хирургам, предстоит выполнить плановую операцию по иссечению этого участка толстой кишки, ее удалить и восстановить целостность и проходимость кишечника.
Здесь все как в больнице, только вместо операционной – университетская лаборатория. У хирургического стола студенты 3-6 курсов медицинских специальностей медвузов Беларуси. Эти ребята лучшие из лучших – финалисты олимпиады. Как высококлассные врачи команды выполняют сложнейшие манипуляции. Такое мастерство – результат упорной работы.
Участие в профессиональных соревнованиях становится для студентов медицинских вузов важным этапом профессионального становления, позволяя не только проверить теоретические знания, но и приобрести бесценный практический опыт.
Николай Бовтюк, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии БГМУ:
Такого рода конкурс впервые в нашей стране и нет пока подтверждения аналогов, что кто-то проводил в странах СНГ. Когда одновременно анестезиологическая служба, которая всегда должна быть при операциях, работает с хирургами. Это крайне важно для практикоориентированного обучения. Вы прекрасно знаете, глава государства поставил задачу: практикоориентированность обучения – это основа у всех вузов, а у медицинских – это очень социально-значимая проблема.
За работой будущих врачей в составе жюри следят их опытные коллеги. Баллы снимают за неверный захват ткани, за лишнее движение, за секунду колебания. Хирургия не прощает неуверенности. Тут же за стеной операционной расположен учебный центр, студенты-медики могут следить в режиме онлайн за ходом операций.
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