Условия максимально приближены к реальным! Как проходит олимпиада по хирургии в БГМУ?

Белорусский тренд на практикоориентированность, в особенности при подготовке медиков, вышел за пределы симуляционных обучающих центров. В стране впервые проходит республиканская олимпиада по хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для определения лучших стал Белорусский государственный медицинский университет. Студенты-медики соревнуются не в теории, а в практике, за настоящими операционными столами. Условия максимально приближены к реальным: будущие хирурги показывают навыки наложения швов, проведения экстренных операций и работы в команде. И это работа с ювелирной точностью. Как проходят «боевые» учения будущих врачей – увидела Вероника Кудринецкая.

Подготовительный этап хирургического задания для участников олимпиады – пункция яремной вены. Работают под ультразвуковой навигацией. Современное оборудование позволяет следить за каждым движением иглы на мониторе. Здесь важна точность. Инструмент должен войти в венозное русло. Миллиметр влево – артерия, миллиметр вправо – нерв. Следующий шаг – сложная операция. В роли пациента – кролик.

Павел Горбатовский, студент Белорусского государственного медицинского университета:

В данном случае нам представлен клинический кейс, что у пациента из анализа известно, что у него есть опухоль, расположенная в правой части, то есть в правой половине живота, именно в области толстой кишки. И нам, как хирургам, предстоит выполнить плановую операцию по иссечению этого участка толстой кишки, ее удалить и восстановить целостность и проходимость кишечника.

Здесь все как в больнице, только вместо операционной – университетская лаборатория. У хирургического стола студенты 3-6 курсов медицинских специальностей медвузов Беларуси. Эти ребята лучшие из лучших – финалисты олимпиады. Как высококлассные врачи команды выполняют сложнейшие манипуляции. Такое мастерство – результат упорной работы. Участие в профессиональных соревнованиях становится для студентов медицинских вузов важным этапом профессионального становления, позволяя не только проверить теоретические знания, но и приобрести бесценный практический опыт.