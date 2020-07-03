Освободитель Минска: «Когда мы проезжали по Немиге – вышли из развалин дети, старики с цветами»

Юрий Левитан:

«3 июля. Советские воины полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Советской Белоруссии – город Минск!»

Этих заветных слов Беларусь ждала долгих 3 года, которые растянулись, кажется, на вечность. С первого дня войны республика стала едва ли не самой кровопролитной ареной. Нет ни одного сантиметра земли, где бы не пронеслась фашистская машина смерти.

22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись на территорию Беларуси. А спустя всего шесть дней немецкие танки колесили по дорогам столицы, словно у себя дома. А дальше ужас – длиной в 1 100 дней оккупации.

Светлана Прибыш, заведующий отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Если до войны в Минске проживало около 270 тысяч человек, то вышли встречать воинов-освободителей около 50 тысяч человек. За годы оккупации в Минске и его окрестностях было уничтожено 400 тысяч человек.

Во время Великой Отечественной в белорусском Минске действовало самое крупное городское антифашистское подполье в Европе. Борцы за свободу то и дело портили захватчикам жизнь. Операцией №1 минского сопротивления стала ликвидация ставленника Гитлера в Беларуси – гауляйтера Вильгельма Кубе. Тогда впервые забрезжила надежда. Светлана Прибыш:

Минские подпольщики совершили 1 500 диверсий. Как говорится, для немцев тут жизнь было отнюдь не спокойной. Что называется, земля горела под ногами. Создавались партизанские отряды, действовавшие вокруг Минска. За деятельность подпольщиков, партизан нашему городу было присвоено звание «Город-герой» в 1976 году.

1944-ый. Тот самый переломный год. После поражения под Сталинградом и Курском немецкие войска начали отступление. В то же время советское командование приступает к разработке крупнейшей наступательной операции под кодовым названием «Багратион». Общий замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении БССР. Позже историки в один голос назовут ее самой стремительной и успешной за годы войны.

Ирина Воронкова, старший научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Немецкое командование в Берлине, вообще, не ожидало, летом 44 года будет наступление развернуто в Беларуси. Они считали на летнюю кампанию 44-го будет наступление на Украине. Советское командование сделало все, чтобы сохранить в тайне подготовку к этому наступлению. Она велась очень долго и тщательно. Вообще, до сей поры белорусская наступательная операция считается каноном военных операций.

Немцы цеплялись за Минск зубами из последних сил! Ведь Беларусь для советских солдат была воротами в Польшу, а затем – и Германию. Поэтому вермахт аккурат перед наступлением на Минск Красной армии, перебрасывает в белорусскую столицу дополнительные войска. Советское командование решает сыграть на опережение.

Светлана Прибыш:

На северо-восточную окраину Минска на рассвете 3 июля вышел 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус. С севера – 5-я гвардейская армия. И с юго-востока продвигался первый танковый корпус. Вслед за ними шли и стрелковые части. Одним из первых ворвался в город танк гвардии младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова.

Ирина Воронкова:

Взвод Фроликова в составе трёх танков был встречен здесь, конечно, шквальным огнем. Погиб экипаж Василия Езенкина. Вскоре погиб и второй экипаж. И фактически Фроликов – командир взвода – остался один. На предельной скорости он мчался по Пушкинской, потом – по Советской, Центральной улицам к центру города. Это была его самая главная задача.

Казалось, ожесточенным боям не было ни конца, ни края. И только к концу дня Минск был полностью освобожден. В тот же вечер в 22 часа Москва салютовала в честь доблестных освободителей столицы Советской Белоруссии.

Павел Бирюков, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда мы проезжали по Немиге – вышли из развалин дети, старики с цветами. И так они нас встречали! Дети лезут на машины. Давали кому конфеты, кому галеты.

Перед отступлением немцы не оставили в Минске камня на камне. Те немногие здания, что уцелели – начинили взрывчаткой.

Светлана Прибыш:

Как докладывал маршал Василевский Сталину, Минск на него произвел тягостное, удручающее впечатление – сплошные руины. Маршал Жуков тоже вспоминал, что он просто ничего не мог здесь узнать, видел сплошные пустыри, битый кирпич, обломки, пожары и так далее.

После освобождения белорусской столицы немцы не раз пытали вернуть утраченные позиции. И только к 6 июля эти попытки были пресечены. Однако ликвидация группировки противника, окруженной на востоке и юго-востоке от Минска, продолжалась до 11 июля. Вырваться фашистским войскам так и не удалось. Немалый вклад в освобождение Минска внесли и белорусские партизаны.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы оказались в том котле, где немцы были окружены, и мы со своими отрядами там были. И 4-го числа был серьезный бой. Кто живой партизан, кто остался, независимо от какого отряда – все должны были не допустить немцам прорвать вот этот участок от деревни Рованичская Слобода. Дальше, чтобы их заставить повернуть на открытую магистраль... А там их и ждали.

16 июля 1944 года, в ознаменование победы над врагом, в освобожденном Минске руководство БССР приняло решение провести партизанский парад. 30 тысяч народных мстителей под радостные крики минчан ровным строем прошагали на поле бывшего ипподрома.