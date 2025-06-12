Во Внутренних войсках МВД проходят испытания на право ношения крапового берета

На пределе возможностей. Во внутренних войсках МВД проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета. В течение двух дней более 100 бойцов будут демонстрировать силу, выносливость и боевые навыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники сдали нормативы по физической подготовке. Подтягивания, рукопашный бой, акробатика, бег на 100 и 3 тысячи метров. 12 июня их ожидает марш-бросок, огневая подготовка и жесткий 12-минутный спарринг. Лишь те, кто пройдет все испытания, показав силу не только тела, но и духа, получат право носить краповый берет.

Владимир Соколов, представитель Федеральной службы войск национальной гвардии России: Посмотрели учебную материальную базу, пообщались с инструкторами. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки как и офицеров, командного состава, так и инструкторского состава. Но впереди у нас предстоит еще два дня, где мы будем принимать непосредственное участие в испытаниях.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Мы занимаемся обеспечением безопасности наших граждан. Чтобы каждый гражданин, будь то он в столичном городе, в областном центре, в районном или в приграничной деревеньке, чувствовал себя в безопасности. Видел, что государство, Министерство внутренних дел, милиция и внутренние войска, они рядом. И в обиду не дадут.

Традиция проведения испытаний, заложенная в 1993 году, сохраняет свои основные правила, но при этом «экзамен» постоянно адаптируют к современным вызовам.