Освободить заложников за полчаса и ликвидировать 20 террористов: на Лукомльской ГРЭС прошли учения

Новости Беларуси. Лукомльская ГРЭС 1 июня в центре внимания спецслужб СНГ. Силовые ведомства государств-участников содружества провели здесь спецоперацию по ликвидации террористической группы и освобождению заложников. Это финальный этап совместного антитеррористического учения.

Больше двух десятков террористов и примерно столько же заложников. После неудачной кибератаки, злоумышленники решают захватить крупнейшую электростанцию Беларуси – Лукомльскую. Расчет на то, чтобы оставить страну без 40 % отечественной энергии. Такова легенда учений.

Огонь на крыше, взрывы и автоматные очереди. Это белорусские спецслужбы начали операцию по ликвидации террористов. Небо контролируют вертолеты и беспилотник. Землю – новейшая техника, стоящая на вооружении элитных подразделений страны.

Сергей, сотрудник витебского ОМОНа, неоднократно участвовал в масштабных республиканских и международных учениях. Нынешняя операция – очередное испытание на выносливость.

Сергей, сотрудник витебского ОМОНа:

Позволяет отработать слаженность спецподразделений, взаимодействие с другими спецподразделениями, силовыми структурами нашей страны.

Чуть больше получаса потребовалось спецподразделениям Беларуси, чтобы освободить заложников и ликвидировать условных террористов. Действия участников «Кибер-Антитеррора - 2016» уже получили высокую оценку.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Задачу, которая ставилась этими учениями, можно считать решенной. Впервые на территории СНГ проведены такого рода учения, как противодействие кибертерроризму. В рамках первого этапа были задействованы спецслужбы пяти государств. В одиночку эти задачи почти невозможно решить ни в одной стране.

Совместные учения «Кибер-Антитеррор» проходят уже в 13-й раз и второй на территории Беларуси. Сегодня, в век высоких технологий, объяснять смысл приставки «кибер» вряд ли кому-то нужно. Как и то, что главным оружием в войнах 21 века все чаще становится Интернет, а точнее, возможности которые он предоставляет.

Андрей Новиков, руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ:

В последнее время достаточно сильно проявляются террористические устремления на объекты жизнеобеспечения, поэтому такая станция, как Лукомльская, была выбрана как объект, на котором можно показать мастерство, профессионализм, слаженность и логистику действий различных подразделений, различных ведомств.

К слову, оценили масштаб учений эксперты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России. Сегодня все эти страны объединяет одна цель – безопасность своего народа – и одна история. Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили цветами и минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.