«БелАгро-2016»: грабли-валкователь и новейшая сельхозтехника – чем удивят на выставке?

Новости Беларуси. Эксперты в области сельского хозяйства из 23 стран завершают подготовку к самому масштабному агропромышленному форуму года, международной выставке «БелАгро».

В 2016 году в ней примет участие рекордное количество компаний. Особенностью нынешней презентации агровозможностей станет и то, что проведение выставки совпадет по времени с еще одним крупным проектом.

Последние гайки закручены. А это значит, что можно хоть завтра товар предлагать покупателю. Грабли-валкователь – техника новая, но из разряда хорошо забытого старого. Из плюсов – ширина практически в 10 метров и цена, которая, по словам конструкторов, непременно заинтересует как местных, так и приезжих аграриев.

Денис Олиферчик, заместитель директора предприятия:

От «БелАгро» ожидаем налаживания новых абсолютно контактов с регионами, которыми мы не работали до этого.

Лучшие торговые марки, ведущие компании и новаторов агропрома снова ждут в Минске. Организаторы рассчитывают на рекордное количество участников: свыше пятисот компаний из более двадцати стран мира.

В этом году выставка «БелАгро» пройдет сразу на 2 площадках: в футбольном манеже на пр. Победителей и на территории аэропорта Минск-1. Буквально через неделю здесь будет показ самой современной сельхозтехники. Свои новинки привезут практически все предприятия страны.

Последние достижения сферы животноводства и птицеводства, успехами поделится пищепром. Ведущие предприятия представят свою продукцию. Это мясо, молочка, консервы, бакалея и многое другое. А вот выбирать чемпионов вкуса будут не специалисты, а обычные посетители выставки.

Ускорить шаг к стенду этого предприятия, очевидно, заставит запах свежей выпечки. Здесь точно знают, как подсластить рыночные возможности и под каким соусом продать свой продукт.

Юрий Головко, начальник отдела маркетинга и сбыта:

Элитные хлебы, кондитерские изделия, пряники, печенья, различные сладости. Также будет организована дегустация.

Беларусь – страна аграрная, и сельское хозяйство - отрасль, которая приносит стране деньги. В прошлом году экспорт сельхозпродукции составил свыше двух миллиардов рублей. Россияне – партнеры основные. Примечательно, что выставка «Белагро» будет проходить в то же время, что и Форум регионов Беларуси и России. В деловой программе уже отвели время, чтобы участники смогли заглянуть и на «БелАгро».

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Более 30 делегаций Российской Федерации будет присутствовать. Сегодня развивается устойчиво агропромышленный комплекс Беларуси, а значит, нет предела совершенству.

«БелАгро» – это, в первую очередь, поиск новых партнеров, обмен опытом и деловые встречи. Оценят последние достижения агросферы и обычные посетители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.