Учительница из Могилева, придумавшая компьютерную программу «Безопасный маршрут», стала делегатом ВНС

Новости Беларуси. Учительница истории совсем скоро представит Могилёв на Всебелорусском народном собрании. Галина Беляева — учитель особенный. Ей удалось реализовать сразу несколько уникальных проектов. Один из них, например, «Безопасный маршрут». Это компьютерная программа, которая помогает школьнику выбрать оптимальную дорогу из школы к дому и обратно. В итоге проект даже был рекомендован министерством образования всем учебным заведениям страны.

Итак, безусловно, вектор в сфере образования — один из важнейших, который определится во время народного вече. Напомню, 5-ое Всебелорусское народное собрание пройдет 22-23 июня.

11-летний Влад теперь ходит в школу по определенному маршруту. Правильному. Определить его помогла специальная компьютерная программа. Ее придумала Галина Беляева в соавторстве с учениками. Здесь все просто. Вводишь исходный и конечный пункты, а компьютер предлагает варианты. Учитывает количество переходов через дорогу, наличие парковок, освещенность улиц и даже высоту кустов.

Галина Беляева – человек инициативный. Энергия так и кипит. Вопрос, кого делегировать на Всебелорусское собрание, в 34-ой могилевской школе даже не стоял. Тем более такой опыт у Галины Николаевны уже есть.

Галина Беляева, учитель истории, заместитель директора средней шуолы №34 Могилева, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Когда встречались люди одной профессии, но разных регионов, и они имели возможность обсудить свои проблемы, перспективы страны на ближайшие пять лет.

После первой поездки на народное вече Галина Беляева для себя решила: каждый человек должен делать на своем месте максимум возможного. И делает сама. Электронная энциклопедия об истории Могилева, интерактивная карта обороны города в 41-ом - это всё ее разработки. А школьный музей боевой славы, который организовала учительница, сегодня лучший в Беларуси. Педагог считает, развитие государства невозможно без национальной идеи.

Галина Беляева:

Проблема стоит в формировании национального самосознания не только у молодого поколения, но и у старшего. Мы должны помнить о своих традициях, знать свою историю.

Галина Беляева ожидает от Всебелорусского собрания открытого, конструктивного диалога. Сама готова участвовать в жарких спорах. В этом и есть ее активная жизненная позиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.