«Каждый из вас внес вклад в развитие независимой и процветающей Беларуси»: Андрей Кобяков вручил госнаграды

Новости Беларуси. Во Дворце Республике 1 июня вручили Государственные награды. Почетные звания, медали и благодарности получили порядка 50 человек. Это учёные, социальные работники, врачи, артисты, аграрии и представители рабочих профессий со всех уголков Беларуси. Награждение «лучших из лучших» за значительный вклад в развитие белорусского государства и общества уже стало доброй традицией.

В почетном списке около полусотни человек: это учёные, социальные работники, врачи, артисты, аграрии и представители рабочих профессий. Лучшие из лучших со всех уголков Беларуси.

На счету Владимира Петровца более сотни сельскохозяйственных изобретений. Чтобы на посевной «передовой» аграрии были вооружены по последнему слову техники, не прекращается работа в научном «тылу».

Владимир Петровец, заведующий кафедрой Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии:

Сейчас в основном посев производится на скоростях 8-10 км/ч, а мы изобрели то, что может работать и на 20 км/ч. Это увеличение производительности, сокращение сроков посева.

Геннадию Лосицкому люди доверяют самое дорогое –жизнь и здоровье. Своей главной наградой медик называет возможность вовремя оказать пациентам необходимую помощь. Благодарность от главы государства - за досрочный ввод в эксплуатацию уникального медицинского центра.

Геннадий Лосицкий, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Мы построили центр, который включает в себя и производственную часть. Там производится препарат, который живет всего лишь 2 часа. Но этих двух часов достаточно для того, чтобы, введя его человеку, увидеть результат: расположение опухоли, ее рост, оценить качество лечения, которое мы начали, допустим, месяц назад.

«Высокие» награды и для представителей творческой интеллигенции. Вера Полякова–Макей получение медали Франциска Скорины называет личным «событием года».

Вера Полякова–Макей, ведущий мастер сцены Театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Для артиста любое внимание приятно: внимание зрителей, внимание публики, внимание близких людей, конечно, внимание государства.

В этом году я поработала впервые с детьми как режиссер-постановщик. Мы поставили сказку «Муха-цокотуха», которая приобрела невероятный успех. Наверное, это был первый такой яркий момент. А вот сейчас, когда я узнала, что я получила медаль, это второй очень яркий момент.

Практически все, кто получил награду, признавались: разделяют ее со своими коллегами. Большинство достижений были бы невозможны без команды, которая стоит за каждым сильным руководителем и яркой творческой личностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.