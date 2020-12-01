Осторожно, будет скользко! В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

Новости Беларуси. На сегодня, 1 декабря, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасное метеоявление можно сейчас наблюдать на некоторых участках дорог. Все это следствие перехода к минусовым температурам. При передвижении внимательными следует быть не только водителям, но и пешеходам. Коммунальные службы не всегда успевают обрабатывать тротуары противогололедными реагентами.

Что касается прогноза погоды, то сегодня существенных осадков не предвидится, будет от -2 до +2 градусов.