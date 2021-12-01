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«Схема отработана». Более 600 единиц техники задействуют для обслуживания дорог Минской области

01 декабря 2021 14:41
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Новости Беларуси. Дороги Минской области зимой будут обслуживать более 600 единиц техники. Это пескораспределители, погрузчики и тракторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Схема отработана». Более 600 единиц техники задействуют для обслуживания дорог Минской области-1

Сейчас службами организованы круглосуточные дежурства для контроля за состоянием улично-дорожной сети. Только в Вилейском районе местные магистрали обслуживают 10 пескораспределителей, на очистке дорог от снега задействовано еще столько же единиц техники. Заготовлено около 5 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Этот объем позволяет бесперебойно работать зимой.

«Схема отработана». Более 600 единиц техники задействуют для обслуживания дорог Минской области-4

Андрей Селюн, главный инженер ДРСУ №162 филиала КУП «Минскоблдорстрой»:
При первом снеге выехали, посыпали основные дороги, которые требуется. Ежегодно схема отработана постоянно. Я думаю, в рабочем режиме все так дальше продолжаться и будет. Особо сильно нареканий не было.  

«Схема отработана». Более 600 единиц техники задействуют для обслуживания дорог Минской области-7

На балансе предприятия – более тысячи километров дорог. К холодам магистрали района были подготовлены: провели ямочный ремонт, установили указательные знаки.  

# Автодороги Беларуси # общество # Андрей Селюн # Фотофакт

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