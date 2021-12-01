«Схема отработана». Более 600 единиц техники задействуют для обслуживания дорог Минской области

Новости Беларуси. Дороги Минской области зимой будут обслуживать более 600 единиц техники. Это пескораспределители, погрузчики и тракторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас службами организованы круглосуточные дежурства для контроля за состоянием улично-дорожной сети. Только в Вилейском районе местные магистрали обслуживают 10 пескораспределителей, на очистке дорог от снега задействовано еще столько же единиц техники. Заготовлено около 5 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Этот объем позволяет бесперебойно работать зимой.

Андрей Селюн, главный инженер ДРСУ №162 филиала КУП «Минскоблдорстрой»:

При первом снеге выехали, посыпали основные дороги, которые требуется. Ежегодно схема отработана постоянно. Я думаю, в рабочем режиме все так дальше продолжаться и будет. Особо сильно нареканий не было.