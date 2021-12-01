За циничные комментарии о погибших под Гродно российских десантниках задержаны 11 человек. Им грозит до 5 лет лишения свободы

Новости Беларуси. Белорусская милиция задержала 11 человек за циничные комментарии о погибших на учениях под Гродно российских десантниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего МВД установлено более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях размещали оскорбительные высказывания в связи с гибелью военнослужащих.
Известно, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов. Некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше и Литве, продолжают писать циничные высказывания.
Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
В настоящее время эти комментаторы водворены в изолятор и привлекаются к уголовной ответственности по статье 130 Уголовного кодекса за разжигание социальной вражды и розни. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Виновные являются подписчиками экстремистских Telegram-каналов. В большей части это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности. Мы обещали, что найдем их, мы свое слово держим.
Работа по установлению местонахождения лиц, причастных к такой деятельности, продолжается.
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