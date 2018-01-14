Затонул иранский танкер, горевший у берегов Китая почти неделю

Новости Китая. Потерпевший бедствие в море у побережья Китая иранский танкер затонул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Потерпевший бедствие в море у побережья Китая иранский танкер затонул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судно полыхало больше недели.
6 января оно столкнулось с китайским сухогрузом недалеко от Шанхая. Вся команда танкера – 30 граждан Ирана и двое Бангладеш – погибла. К этому часу обнаружили тела лишь троих из них. Виновник происшествия до сих пор не назван.
У берегов Китая взорвался нефтяной танкер: ЧП произошло после столкновения с сухогрузом