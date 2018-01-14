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Затонул иранский танкер, горевший у берегов Китая почти неделю

14 января 2018 13:56
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Новости Китая. Потерпевший бедствие в море у побережья Китая иранский танкер затонул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затонул иранский танкер, горевший у берегов Китая почти неделю-1

Судно полыхало больше недели.

Затонул иранский танкер, горевший у берегов Китая почти неделю-4

6 января оно столкнулось с китайским сухогрузом недалеко от Шанхая. Вся команда танкера – 30 граждан Ирана и двое Бангладеш – погибла. К этому часу обнаружили тела лишь троих из них. Виновник происшествия до сих пор не назван.

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# Кораблекрушения # Фотофакт

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