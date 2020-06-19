Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
«Меня почему-то решили переквалифицировать на прыжки с шестом». Батура рассказал, каким спортом занимался
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Были ли должности, которые Вам нравились или не нравились?
Борис Батура:
Я, вообще, по жизни, вот так сложилось, куда звали – туда шёл. Не задумываясь.
Вадим Щеглов:
Вы не боялись, что не справитесь?
Борис Батура:
Если будешь бояться, ни черта не сделаешь. Поэтому надо... Не Боги горшки обжигают, поэтому всё тут нормально.
Если нормально относишься к делу, любую должность можно победить. Не хватит ума – посоветуйся с людьми, где-то почитаешь литературу. Но с любой должностью можно справиться, если ты человек.
Если ты паскуда, будем прямо говорить, то ни с какой должностью ты не справишься! И всё равно ты рано или поздно оттуда вылетишь.
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья
– почему хочет открыть обувную мастерскую
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров.