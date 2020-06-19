Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Были ли должности, которые Вам нравились или не нравились?

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Борис Батура:

Я, вообще, по жизни, вот так сложилось, куда звали – туда шёл. Не задумываясь.

Вадим Щеглов:

Вы не боялись, что не справитесь?

Борис Батура:

Если будешь бояться, ни черта не сделаешь. Поэтому надо... Не Боги горшки обжигают, поэтому всё тут нормально.

Если нормально относишься к делу, любую должность можно победить. Не хватит ума – посоветуйся с людьми, где-то почитаешь литературу. Но с любой должностью можно справиться, если ты человек.

Если ты паскуда, будем прямо говорить, то ни с какой должностью ты не справишься! И всё равно ты рано или поздно оттуда вылетишь.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья

– почему хочет открыть обувную мастерскую

– о любви к книгам Достоевского

– почему в людях главное – честность

– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров.