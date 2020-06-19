Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

С поздравлениями и словами благодарности к медработникам обратился председатель Миноблисполкома Александр Турчин. В торжественной обстановке на территории Борисовского завода «БЕЛДЖИ» он вручил ключи от более чем 80 автомобилей скорой медицинской помощи.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Для системы здравоохранения мы будем делать все, что можем. И вот сегодняшняя акция – это всего лишь одна из небольших составляющих той программы, которая сегодня есть в Минской области – именно модернизация, строительство новых учреждений здравоохранения, оснащение их современной техникой. Они сейчас проходят все конкурсные процедуры, и к концу текущего года все это оборудование поступит к нам в область.