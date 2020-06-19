Прямой эфир

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи

19 июня 2020 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника свыше полутысячи медицинских работников области награждены почетными грамотами и благодарностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А технический парк учреждений пополнился новыми автомобилями.

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи-1

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи-3

С поздравлениями и словами благодарности к медработникам обратился председатель Миноблисполкома Александр Турчин. В торжественной обстановке на территории Борисовского завода «БЕЛДЖИ» он вручил ключи от более чем 80 автомобилей скорой медицинской помощи.

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи-6

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для системы здравоохранения мы будем делать все, что можем. И вот сегодняшняя акция – это всего лишь одна из небольших составляющих той программы, которая сегодня есть в Минской области – именно модернизация, строительство новых учреждений здравоохранения, оснащение их современной техникой. Они сейчас проходят все конкурсные процедуры, и к концу текущего года все это оборудование поступит к нам в область.

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи-9

Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи-11

Развитие медицинской отрасли в центральном регионе продолжится. Еще более 500 тысяч рублей направят на приобретение 20 автомобилей Geely для санитарно-эпидемиологической службы региона. До конца года в распоряжение больниц передадут и новое оборудование.

# Медицина # общество # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня
19 июня 2020 14:43

Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня

Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»
19 июня 2020 14:43

Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»

Чартеры в Турцию начнут летать с 1 июля
19 июня 2020 14:32

Чартеры в Турцию начнут летать с 1 июля