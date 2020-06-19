Больницам Минской области подарили более 80 машин скорой помощи
Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника свыше полутысячи медицинских работников области награждены почетными грамотами и благодарностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А технический парк учреждений пополнился новыми автомобилями.
С поздравлениями и словами благодарности к медработникам обратился председатель Миноблисполкома Александр Турчин. В торжественной обстановке на территории Борисовского завода «БЕЛДЖИ» он вручил ключи от более чем 80 автомобилей скорой медицинской помощи.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Для системы здравоохранения мы будем делать все, что можем. И вот сегодняшняя акция – это всего лишь одна из небольших составляющих той программы, которая сегодня есть в Минской области – именно модернизация, строительство новых учреждений здравоохранения, оснащение их современной техникой. Они сейчас проходят все конкурсные процедуры, и к концу текущего года все это оборудование поступит к нам в область.
Развитие медицинской отрасли в центральном регионе продолжится. Еще более 500 тысяч рублей направят на приобретение 20 автомобилей Geely для санитарно-эпидемиологической службы региона. До конца года в распоряжение больниц передадут и новое оборудование.