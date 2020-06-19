Выздоровели 35 275 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 19 июня

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выздоровели и выписаны 35 275 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус. Зарегистрированы 57 333 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше 820 тысяч. На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус