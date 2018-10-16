Отношение к пациентам и профессиональная компетентность. Правила поведения медработников утвердили в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси утвердили правила поведения медицинских работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основу легли принципы гуманизма, милосердия и толерантности.

Недопустимы формализм, бюрократия и пренебрежительное отношение. Например, с пациентами нельзя быть грубым, нетактичным, разглашать врачебную тайну. А при общении с коллегами нужно проявлять компетентность, ответственность и пунктуальность.

Подобные меры приняты, чтобы улучшить эффективность работы врачей, а также повысить доверие граждан к системе здравоохранения в целом.