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Отношение к пациентам и профессиональная компетентность. Правила поведения медработников утвердили в Беларуси

16 октября 2018 06:31
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Новости Беларуси. В Беларуси утвердили правила поведения медицинских работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основу легли принципы гуманизма, милосердия и толерантности.

Отношение к пациентам и профессиональная компетентность. Правила поведения медработников утвердили в Беларуси -1

Недопустимы формализм, бюрократия и пренебрежительное отношение. Например, с пациентами нельзя быть грубым, нетактичным, разглашать врачебную тайну. А при общении с коллегами нужно проявлять компетентность, ответственность и пунктуальность.

Подобные меры приняты, чтобы улучшить эффективность работы врачей, а также повысить доверие граждан к системе здравоохранения в целом.

# Медицина # общество # Фотофакт

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