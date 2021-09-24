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«Только 6-8% из числа заболевших – это лица привитые». Помогает ли вакцинация не заразиться коронавирусом?

24 сентября 2021 17:45
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Новости Беларуси. В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях региона развернуто около 2 000 коек для пациентов с COVID-19.

«Только 6-8% из числа заболевших – это лица привитые». Помогает ли вакцинация не заразиться коронавирусом?-1

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:
Нам, с учетом роста заболеваемости, хотелось бы более активной позиции нашего населения. Потому что ежедневно из общего количества заболевших по учреждениям только 6-8 % из числа заболевших – это лица привитые. Все остальные – это лица, которые своевременно не подумали о том, что их ждет впереди. Поэтому хочется, чтобы люди понимали, что остановить рост заболеваемости в данной ситуации нам поможет только вакцинация.

Волна COVID затронула и тех, кто приходит в поликлинику не с симптомами коронавируса. Да, распределение потоков – это уже скорее традиция. Но сегодня картина такова, что в очереди стоят и те, кому нужно закрыть нековидный больничный, получить выписку или просто заверить справку, которую даже сейчас, в сложный эпидпериод, требуют секции, школы и сады.

«Только 6-8% из числа заболевших – это лица привитые». Помогает ли вакцинация не заразиться коронавирусом?-4

Вот и получаются многочасовые очереди, когда, казалось бы, ныне стоит избегать скопления людей. В Минздраве эта проблема на особом контроле, и первые пути решения уже применяют на практике. Временно приостановлены профилактические медосмотры.

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# Вакцинация # общество # Виктор Пралич # Инна Ильющенко # Фотофакт

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