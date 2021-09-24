«Только 6-8% из числа заболевших – это лица привитые». Помогает ли вакцинация не заразиться коронавирусом?

Новости Беларуси. В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях региона развернуто около 2 000 коек для пациентов с COVID-19.

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:

Нам, с учетом роста заболеваемости, хотелось бы более активной позиции нашего населения. Потому что ежедневно из общего количества заболевших по учреждениям только 6-8 % из числа заболевших – это лица привитые. Все остальные – это лица, которые своевременно не подумали о том, что их ждет впереди. Поэтому хочется, чтобы люди понимали, что остановить рост заболеваемости в данной ситуации нам поможет только вакцинация.

Волна COVID затронула и тех, кто приходит в поликлинику не с симптомами коронавируса. Да, распределение потоков – это уже скорее традиция. Но сегодня картина такова, что в очереди стоят и те, кому нужно закрыть нековидный больничный, получить выписку или просто заверить справку, которую даже сейчас, в сложный эпидпериод, требуют секции, школы и сады.