«Отболел я где-то месяц, тяжело было». Житель Витебска рассказывает, почему решил привиться от коронавируса

Новости Беларуси. В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях региона развернуто около 2 000 коек для пациентов с COVID-19.

Пока одни медики готовятся, другие предостерегают: в Витебской области полный курс вакцинации прошли почти 170 тысяч человек. Сейчас привиться можно не только в поликлиниках, но и на рабочих местах и даже во время шопинга. Пункты развернуты в торговых центрах Витебска и Орши.

С каждым днем в стране все больше появляется людей, привитых от COVID-19. Только в Витебской области эта цифра приближается к 170 тысячам. Вакцинация, твердят специалисты, – один из надежных способов профилактики коронавируса. В этом точно уверены – ни один из находящихся в реанимации из-за COVID не имеет прививки от коронавирусной инфекции.