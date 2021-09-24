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«Отболел я где-то месяц, тяжело было». Житель Витебска рассказывает, почему решил привиться от коронавируса

24 сентября 2021 17:39
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Новости Беларуси. В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях региона развернуто около 2 000 коек для пациентов с COVID-19.

«Отболел я где-то месяц, тяжело было». Житель Витебска рассказывает, почему решил привиться от коронавируса-1

Пока одни медики готовятся, другие предостерегают: в Витебской области полный курс вакцинации прошли почти 170 тысяч человек. Сейчас привиться можно не только в поликлиниках, но и на рабочих местах и даже во время шопинга. Пункты развернуты в торговых центрах Витебска и Орши.

С каждым днем в стране все больше появляется людей, привитых от COVID-19. Только в Витебской области эта цифра приближается к 170 тысячам. Вакцинация, твердят специалисты, – один из надежных способов профилактики коронавируса. В этом точно уверены – ни один из находящихся в реанимации из-за COVID не имеет прививки от коронавирусной инфекции.

«Отболел я где-то месяц, тяжело было». Житель Витебска рассказывает, почему решил привиться от коронавируса-4

Александр Булавко, житель Витебска:
В прошлом году, в ноябре, я болел коронавирусом. После этого решил, что рисковать больше не стоит. Отболел я где-то месяц, тяжело было.

Особое внимание – кислородным точкам. Отделения больниц Витебской области переходят в инфекционный режим работы. Читайте здесь.

# Вакцинация # общество # Александр Булавко # Виктор Пралич # Фотофакт

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