Использовали подставным на матче глухонемых. Как начинал карьеру этот знаменитый футболист?

Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично, в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В 1962 году Александр положил начало своей футбольной карьеры. Он стал заниматься футболом в Бобруйской детско-юношеской спортивной школе. Его первым тренером был Владимир Сосункевич, минчанин, ранее принимающий участие в чемпионате республики. Набирал группы, просматривая дворовые команды. Именно он разглядел в юном бобруйском пареньке талант.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Его первый тренер – это муж сестры моей жены. Когда я приезжал в Бобруйск, мы садимся вечером, хорошо посидим, на утро дождь, и он говорит: «Все, я иду на тренировку». А я говорю: «Какая тренировка? Посмотри, какая погода» – «Нет, есть у меня мальчик один – Прокоп. Он придет обязательно, я его не могу подводить». Это было мое первое знакомство с Прокопенко – в любую погоду он и тренер выходили и гоняли этот мяч. Потом приходил, рассказывал, что парень (пацаном еще был) очень способный. Это Владимир Сосункевич его тренировал в Бобруйске.

Виктор Попов, ветеран футбола, экс-капитан команды «Строитель»:

Впервые я познакомился с Сашей, когда ему было лет 14, мы на стадионе «Спартак» тренировались. Я заметил, мальчик сидит на трибуне, на все наши тренировки приходит. Потом он вышел на поле и говорит: давайте, я вас обведу. Я защитником играл тогда. Говорю, попробуй, обведи. Он делает замах, естественно, ногу выставляешь, и мяч попадает в ногу и отскакивает, он же что делал? Он делал замах, и перебрасывал через ногу мяч, для меня это было новшество. Тогда я с ним впервые и познакомился.

В 1968-м бобруйская футбольная команда впервые выиграла «Хрустальный мяч» и стала чемпионом республики среди юношей. В команде выступал и Саша Прокопенко. Затем он полгода занимался самостоятельно, играл за колхозы и в мини-футбол. Во взрослом футболе в то время его еще не знали, что позволило использовать его в качестве подставного игрока в чемпионате глухонемых, где белорусская сборная попала в призеры. Саше приходилось молчать, но это не оказалось для него проблемой. Виктор Попов:

А потом уже, когда взяли, я играл уже в «Строителе», ему еще 18 лет не было, взяли его в команду, посмотрели первенство области, первенство города, он играл на Кубок города, против нас играл тоже. Нормальный пацан, хороший, взяли его тогда в команду.

Тренер «Строителя» Геннадий Штейнбук приобщил 18-летнего Александра к тренировкам взрослой команды. Дебютом для него стал товарищеский матч со сборной ветеранов Советского Союза. В Бобруйск приехали Хомич, Царев, Кесарев, Багрич. Стадион «Спартак» был забит до отказа. В ходе игры Прокоп блеснул незаурядным дриблингом и забил Хомичу решающий гол. Легендарный вратарь после победной для «Строителя» игры подошел к молодому футболисту и предложил ему перебраться в московское «Динамо». Прокопенко долго сомневался, но команду не предал. С той поры Саша прописался в составе «Строителя». В сезоне 1971 года он забил 18 мячей, став лучшим бомбардиром команды.