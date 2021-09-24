Помогает система «Электронный рецепт». Какие меры принимают в поликлиниках во время вспышки COVID?

Новости Беларуси. В больницах Витебской области отделения переходят в инфекционный режим. Такие меры приняты из-за нахлынувшей четвертой волны коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинских учреждениях региона развернуто около 2 000 коек для пациентов с COVID-19.

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Пациентов с хронической патологией, особенно пожилого возраста, мы наблюдаем преимущественно на дому. Разделили потоки пациентов температурящих и, соответственно, пациентов с неинфекционными заболеваниями. Обращение в поликлинику для выписки рецептов, для выписки справок и выписки из медицинских документов максимально ограничили. Рецепты на лекарственные препараты для продолжения лечения мы выписываем дистанционно, с использованием системы «Электронный рецепт».

Ограничительные меры совсем не защита от коронавирусной инфекции. Специалисты по-прежнему рекомендуют придерживаться социальной дистанции и носить маски в общественных местах. Это поможет не только уберечь себя, но и близких.