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В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты по выборам Президента

25 января 2025 07:51
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25 января в Беларуси завершается период агитации на выборах Президента, также суббота – заключительный день досрочного голосования. За предыдущие четыре дня процент явки составил без малого 36 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты по выборам Президента-2

Жалоб на работу участковых комиссий и проведение электорального процесса в Центральную избирательную комиссию не поступало. На это обратил внимание, общаясь с журналистами, председатель ЦИК Игорь Карпенко.

В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты по выборам Президента-4

В ЦИК отмечают высокую активность граждан, в том числе на участках для белорусов, проживающих за рубежом. В эту избирательную кампанию они появились во всех областных центрах. Накануне начал работу информационный центр ЦИК. 

Для освещения выборов Президента в нем аккредитованы помимо представителей белорусских СМИ и более 300 из зарубежных медиа. Для всех будет обеспечен доступ к самой актуальной информации.

В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты по выборам Президента-6

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Завтра мы будем в соответствии с графиком выходить в эфир, рассказывать, как идет процесс голосования, с прямым включением из районных, областных, участковых комиссий из регионов. Ну и где-то в 2 часа 30 минут в ночь с 26-го на 27-е скажем предварительные результаты по выборам Президента. Ну а более подробно о предварительных результатах расскажем в 11 часов утра 27 января.

В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты по выборам Президента-8

В ЦИК уточнили, что на данный момент в Беларуси работает 486 международных наблюдателей. Они продолжают прибывать в страну. Этим утром в Палате представителей Национального собрания принимали делегацию Панафриканского парламента. 

В наблюдении за электоральным процессом нашей страны их миссия принимает участие впервые. Представители авторитетной международной структуры поделились своими первыми впечатлениями. Они отметили, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы граждане сделали свой выбор свободно и демократично.

# Выборы в Беларуси # Игорь Карпенко

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