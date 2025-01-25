В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты по выборам Президента

25 января в Беларуси завершается период агитации на выборах Президента, также суббота – заключительный день досрочного голосования. За предыдущие четыре дня процент явки составил без малого 36 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жалоб на работу участковых комиссий и проведение электорального процесса в Центральную избирательную комиссию не поступало. На это обратил внимание, общаясь с журналистами, председатель ЦИК Игорь Карпенко.

В ЦИК отмечают высокую активность граждан, в том числе на участках для белорусов, проживающих за рубежом. В эту избирательную кампанию они появились во всех областных центрах. Накануне начал работу информационный центр ЦИК. Для освещения выборов Президента в нем аккредитованы помимо представителей белорусских СМИ и более 300 из зарубежных медиа. Для всех будет обеспечен доступ к самой актуальной информации.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Завтра мы будем в соответствии с графиком выходить в эфир, рассказывать, как идет процесс голосования, с прямым включением из районных, областных, участковых комиссий из регионов. Ну и где-то в 2 часа 30 минут в ночь с 26-го на 27-е скажем предварительные результаты по выборам Президента. Ну а более подробно о предварительных результатах расскажем в 11 часов утра 27 января.