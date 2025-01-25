Городской квест «Это всё моё родное» проходит в Минске

«Марафон единства» еще не до конца попрощался со столицей. У Национальной библиотеки сейчас проходит городской квест «Это все мое родное», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это увлекательные командные интеллектуальные соревнования, которые организованы по принципу «от станции к станции». Всего их 10. Каждая посвящена отдельной теме. Участники отвечают на вопросы по истории Беларусь и Минска, вспоминают правила белорусского языка и уроки литературы. А еще поют и танцуют.

Дарья Агеенко, учащаяся средней школы № 66 Минска:

Домашнее задание заключается в том, что надо было снять видео о том, как ты любишь Беларусь. Можно было это сделать в разных формах. Мы сделали это в виде сюжетного фильма. У нас он вышел на 2,5 минуты. И надо было сделать фотографию напротив Национальной библиотеки. Это делается для нас, для молодежи. Так что надо поддерживать такое движение.

Даниил Неборский, учащийся средней школы № 182 Минска имени В.Карвата:

Задания здесь интересные. Призы будут. Это, конечно же, очень приятно и очень хорошо. Сегодня на старт вышли студенты, работающая молодежь, команды организаций и целые семьи.