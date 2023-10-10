«Партийная школа». В Бресте стартовал новый проект «Белой Руси»
Новости Беларуси. Новый республиканский проект партии «Белая Русь» стартовал в Бресте. «Партийная школа» – это образовательная площадка для актива политического объединения. Занятия проходят на базе Брестского госуниверситета имени Пушкина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5-дневный интенсив включает лекционные занятия, но акцент на практической и интерактивной части. В качестве преподавателей выступают кандидаты и доктора наук университетов, а также представители экспертного сообщества. На занятиях будут рассматривать политические процессы и механизмы, основы конфликтологии и психологии общения, роль партий в политической системе. Первый набор объединил порядка 30 человек.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»
Нам надо обучать активистов идеям, которые сейчас значимы для политической жизни. Рассказывать о современных политических процессах (республиканских и мировых), о работе в информационном поле, медийном сопровождении партийный деятельности.
В ближайшее время «партийные школы» заработают в Витебске и Могилеве. Кроме того, сегодня в Бресте в торжественной обстановке вручили первые партийные билеты городскому активу. Сейчас ведется подготовка к съезду партии, где определятся с кандидатами для участия в предстоящих парламентских выборах.