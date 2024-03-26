Основной этап проекта «Минская смена» проходит в столице. Какие инициативы предложены?

Новости Беларуси. Услышать и поддержать инициативы талантливой молодежи. В столице проходит основной этап проекта «Минская смена». Сейчас участники работают над концепцией своих идей и переходят к исследовательской части, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участвуют свыше 300 ребят – студенты, учащиеся и школьники со всей столицы. Инициативу проявляют и молодые учителя. Для них приоритетный вопрос – как привести молодежь к профессии педагога. Участники прорабатывают проекты в самых разных сферах. Например, в области здравоохранения это реабилитация пациентов. И это не просто создание центров, а целые программы помощи. Немало идей и в сфере образования. Они направлены на профориентацию и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Анна Коломыцкая, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы занимаемся разработкой иммерсионной постановки на тему Великой Отечественной войны. Наша постановка будет воздействовать на чувства, эмоции человека. Наша цель – это сохранение исторической памяти и пробуждение чувства патриотизма у молодежи.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Они не хотят оставаться в стороне, они готовы заниматься подрастающим поколением, быть полезными своей стране. И самое главное – максимально приносить пользу своему городу. Проект сейчас на очень интересной, активной стадии. Для нас сейчас принципиально важно – оказать им максимальную поддержку, услышать их мысли.

Напомним, самые лучшие инициативы реализуют в Минске. Защита проектов состоится уже в конце июня.