«Ощутила легкость в организме»: в Пружанском районе начали добывать уникальную лечебную грязь

Новости Беларуси. Лекарства, созданные самой природой. Не имеющую аналогов сапропель начали добывать в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ценный продукт уже используют в грязелечении. Причем не в переработанном, а в естественном виде. Процедура с так называемой «живой» грязью уже доступна в санатории «Ружанский», а от ее эффекта в восторге все гости здравницы.

Лечить болезни грязью – идея не новая. Как известно, это кладезь минеральных и органических веществ. Однако для медицины в большинстве случаев добытую со дна озер сапропель подвергают обработке. Вместе с ней продукт утрачивает и часть своих целебных свойств.

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Большинство грязей, которые применяются в грязелечении, проходят термическую обработку. Это снижает их эффективные качества, эффективные свойства убивает. А наша грязь применима без термической обработки.

В санатории «Ружанский» решили не только заменить привозную грязь своей, но и использовать ее в натуральном виде. Недаром такую лечебную грязь называют «живой», ведь положительный эффект после нескольких сеансов можно ощутить во всем организме.

Денис Герасимович, врач-педиатр 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Улучшается кровоток непосредственно в этой зоне, снимается напряженность как самих сосудов, так и мышц. Это суставы, позвоночник – все без исключения проблемы. В детском возрасте также нашло место использование этих грязей. Мы используем их у детей с детским церебральным параличом.

Сегодня процедуре с «живой» грязью нет аналогов во всей Беларуси. Нет отбоя и среди отдыхающих в «Ружанском». Елена Герасимук раньше на оздоровление ездила за сотни километров. Теперь вопрос, где бороться с бронхиальной астмой, перед женщиной уже не стоит.

Елена Герасимук, жительница города Березы:

Я ощутила прежде всего легкость в организме и, конечно же, облегченное дыхание. Поэтому думаю, что буду повторять эти процедуры периодически.

В свою очередь санаторий предлагает гостям больше 100 различных процедур, а также комплексное оздоровление и отдых в уникальном месте.